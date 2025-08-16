Labubu trakums Ķīnā: zēns iznīcina luksusa mantas pēc tam, kad vecāki viņam atsakās nopirkt slaveno lelli
Labubu rotaļlietas, kas ir kļuvušas par īstu fenomenu, īpaši Ķīnā, reizēm tiek pārdotas par simtiem tūkstošu ASV dolāru. Tomēr šī popularitāte ir radījusi arī nevēlamas sekas.
Viens no šādiem gadījumiem fiksēts Ķīnā, kad zēns sadusmojās, jo viņam tika liegts iegādāties retu Labubu lelli. Bērns dusmās izsita stikla griestus un kristāla lustru kāda influencera mājās.
Īstās Labubu rotaļlietas, kuras radījis Honkongas mākslinieks Kasings Langs un pārdod Ķīnas rotaļlietu ražotājs “Pop Mart”, ir kļuvušas par īstu sensāciju un ienesīgu tirgus hitu visā pasaulē. Daži reti Labubu leļļu modeļi ir izsolē pārdoti pat par 172 000 dolāriem.
Ķīnas influencers ziņo, ka radinieka dēls izsita stikla griestus un kristāla lustru, kuru kopējā vērtība pārsniedza 400 000 juaņu viņa mājās, pēc tam, kad viņam tika atteikts iegādāties retu Labubu rotaļlietu.
Boy’s Labubu rage costs man $56,000 after expensive chandelier is smashed to pieces: “What’s up with those things?” Read more 🔗: https://t.co/KAKxVYgFX5— Bored Panda (@boredpanda) August 12, 2025
Incidents guva plašu sabiedrības uzmanību, kad influencers "Little Azheng", pazīstams arī kā "Tail Brother", dalījās ar šo stāstu sociālajos medijos.
Viņš sacīja, ka radinieks apmeklēja viņa mājas ar zēniem, kuri pamanīja viņa Labubu lelli, kas bija rotāta ar dārgām rotaslietām, un pieprasīja to iegādāties. Kad zēniem tika atteikts, viens zēns sadusmojās tik stipri, ka paņēma tālvadības pulti un pasvieda to gaisā, izsistot spoguļa stikla griestus viesistabā, kuru vērtība bija 100 000 juaņu, un Itālijas kristāla lustru, kuras vērtība bija 300 000 juaņu.
Saskaņā ar ziņojumu bērna vecāki piedāvājuši tikai 2 800 ASV dolāru kompensāciju, apgalvojot, ka ir pārāk nabadzīgi, lai samaksātu vairāk.