Patērētāju tiesību aizstāvji Latvijā piesaka karu viltus "Labubu" mantiņām - vai būs sācies to noriets?
Nav noslēpums, ka par Labubu mantiņu autentiskumu Latvijas veikalos šaubījušies daudzi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informēja Jauns.lv, ka aktīvi strādā pie tā, lai viltojumi tiktu izņemti.
Jūlija beigās Jauns.lv publicēja rakstu, par to, ka krāpnieku atmaskotājs Elviss Strazdiņš atgrieza vaļā Labubu, lai noskaidrotu, vai mantiņā iekšā ir kamera. Eksperts uzsvēra, ka iegādājies oriģinālo rotaļlietu, bet daudzi komentāru sadaļā viņam pauda, ka tas ir viltojums jeb Lafufu.
Elviss vēlāk atzina, ka patiesi ir iekritis krāpnieku nagos. Viņš bija pārsteigts, norādot, ka iegādājies to “normālā bērnu veikalā Rīgā, ne jau kaut kādā Centrāltirgū”. Lai palīdzētu arī citiem atpazīt, vai vēlamais Labubu ir oriģināls vai viltojums, viņš savā "YouTube" kanālā ievietoja pamācošu video.
Jokes on me! Izskatās, ka tas tiešām ir viltojums. Pirkts rotaļlietu veikalā Rīgā. Viltojumu tirgošana ir likuma pārkāpums. Pētīšu šo jautājumu un padalīšos ar rezultātiem.— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) July 30, 2025
Ja tiešām gribat to rotaļlietu, Jūsu vietā es šobrīd atturētos no Labubu iegādes Latvijā.
Jauns.lv sazinājās ar PTAC, lai noskaidrotu, vai šādus viltojumus drīkst pārdot veikalos. Eva Eglīte, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vecākā eksperte, Jauns.lv norādīja, ka PTAC ir veicis tirgus uzraudzības darbības, notikusi komunikācija ar veikaliem, kur Labubu tiek tirgoti, prasot dokumentāciju, kas pamato Labubu marķēšanu ar CE marķējumu.
CE marķējums ir sertifikācijas zīme, kas norāda uz Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. Eksperte norādīja, ka CE marķējums rada pretrunas – CE attiecas uz rotaļlietām, bet vienlaikus norādīts, ka tā ir kolekcijas prece, kas paredzēta bērniem no 14 gadu vecuma.
Pārbaudīti tiek arī internetveikali, kuros pārdodas Labubu. Tiem ir lūgts norādīt Regulā 2023/988 par vispārējo produktu drošību prasīto informāciju vai arī izņemt preci no tirdzniecības. Eglīte ziņo, ka jau ir novērots – neatbilstošie Labubu no tirdzniecības tiek izņemti. Arī Elviss apstiprinājis sociālajā tīklā "Facebook", ievietojot bildi, kurā redzams, ka "Animaji" veikalā tos vairs netirgo.