Labubu rotaļlietas padara ķīniešu uzņēmēju par miljardieri
Labubu rotaļlietas pēdējā laikā ir burtiski pārņēmušas visu pasauli. Fani nevar tām pretoties un gatavi maksāt milzu summas, lai tiktu pie kārotajiem “briesmonīšiem”. Aiz šī krāsainā tēla stāv 38 gadus vecais Vans Nins, kurš nesen nonācis pasaules 100 bagātāko cilvēku sarakstā.
Vans Nins ir ķīniešu uzņēmējs, kurš dibinājis un vada kompāniju “Pop Mart International Group”, kam ir ekskluzīvas tiesības pārdot Labubu un citus tā sauktos “blind box” (pārsteiguma kastīšu) rotaļlietu tēlus.
“Pop Mart” ideja ir vienkārša, bet ģeniāla – pircēji iegādājas rotaļlietu kastīti, nezinot, kāds tieši tēls tur būs. Katrs tēls pieejams vairākās versijās – citās krāsās, tērpos vai pozās. Šis pārsteiguma elements pārvērtis rotaļlietas kolekcionējamos priekšmetos, ko fani cenšas savākt pilnos komplektos.
Labubu straujie panākumi Ninam kopš 2025. gada sākuma nesuši ap 20 miljardu ASV dolāru peļņu, vairāk nekā trīskāršojot viņa bagātību. Pēc Forbes datiem, ar 27,5 miljardu dolāru kapitālu viņš kļuvis par jaunāko no 10 bagātākajiem miljardieriem Ķīnā un apsteidzis pat “Alibaba” dibinātāju Džeku Ma. Globālajā miljardieru sarakstā Vans ieņem 78. vietu, apsteidzot tādus magnātus kā Pīters Tīls (“PayPal” līdzdibinātājs) un Ruperts Mērdoks.
Lai gan viena rotaļlieta maksā no aptuveni 17 ASV dolāru, retas vai limitētas Labubu figūriņas tiek pārdotas par simtiem, pat sešciparu summām izsolēs.
Vans pēc īsa darba posma sociālo tīklu milzī “Sina Corporation” dibināja “Pop Mart”, iedvesmojoties no Honkongas veikalu ķēdes “LOG-ON” un Japānas gashapon automātiem. Tieši šie automāti, kuros rotaļlietas slēptas kapsulās, deva ideju “blind box” formātam.
Pirmā kompānijas zvaigzne bija figūriņa Molly, ko radīja mākslinieks Kenijs Vongs. 2018. gadā vien tā pārdošana sasniedza 73 miljonus dolāru.
Vans ļauj māksliniekiem brīvi veidot dizainus, bet pats rūpīgi pārrauga “Pop Mart” veikalus – līdz pat tādām detaļām kā galdu augstums vai gaismas spilgtums. Viņš uzsver, ka veikalu iekārtojums ir “desmit gadu pieredzes uzkrājums”.
Uz jautājumu, kāpēc Labubu ir tik populārs, intervijā Vans skaidro, ka šīs rotaļlietas balstās folkloras tēlos – Labubu ir kā “meža rūķis”. Materiālu kombinācija pastiprina šo tēlu un padara to pievilcīgu. Autors ir mākslinieks Kasings Langs, kurš radīja Labubu sērijas “The Monsters” ietvaros, iedvesmojoties no Ziemeļvalstu mitoloģijas.
Vans uzskata, ka šādas rotaļlietas pielīdzināmas glezniecībai vai tēlniecībai: tās nav rotaļlietas, kas dejo vai dzied, bet gan emocionālas, dekoratīvas un mākslinieciskas.
“Pop Mart” sākotnējā iecere bija kļūt par “Ķīnas Disnejlendu”, bet tagad Vans saka: “Mēs gribam būt pasaules “Pop Mart.”.” Viņš prognozē, ka šogad pārdošanas apjomi ārpus Ķīnas pārsniegs vietējos, īpaši pieaugot pieprasījumam Ziemeļamerikā.