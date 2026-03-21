“Nestrādā ar šo sievieti” - atklājas skarbi brīdinājumi “Netflix” bosam par sadarbību ar Meganu Mārklu un princi Hariju
ASV straumēšanas giganta “Netflix” boss tika brīdināts nestrādāt ar princi Hariju un Meganu Mārklu — tagad tas viņam smagi atspēlējies.
Kā ziņots, “Netflix” augstākā līmeņa vadītāji esot brīdinājuši uzņēmuma izpilddirektoru Tedu Sarandosu nesadarboties ar princi Hariju un Meganu Mārklu. Neraugoties uz šiem brīdinājumiem, Sarandoss virzīja uz priekšu 100 miljonu ASV dolāru darījumu, uzskatot, ka tas būs veiksmīgs.
Pēdējās dienās atklātībā nonākušas jaunas detaļas par Saseksas hercoga un hercogienes līgumu ar “Netflix” pēc tam, kad izdevumā “Variety” parādījās vairāki viņiem nelabvēlīgi apgalvojumi. Raidījuma “Daily Expresso” skaļā epizodē vadītājs Dž. Dž. Anisiobi atklāja, ka visi 10 Sarandosa štāba vadītāji viņam esot ieteikuši, ka šis milzīgais darījums nav labs ieguldījums. Kā ziņots, Sarandoss pat ticis brīdināts “nestrādāt ar šo sievieti”.
Runājot raidījumā, Anisiobi skaidroja: “Sarandosu jau iepriekš brīdināja: neslēdz šo darījumu. Bet viņš ir galvenais. Un viņš teica: “Nē, tas būs lieliski.” Tad viņi izlaida dokumentālo filmu “Harijs un Megana”, un tā bija ārkārtīgi veiksmīga, vai ne? Visvairāk skatītā dokumentālā filma “Netflix” vēsturē. Un Sarandoss domā: “Redzat, tāpēc es esmu priekšnieks. Es jums visiem teicu, ka tas būs lieliski.” Bet pēc tam katrs nākamais projekts bijis nožēlojams. Tiešām nožēlojams. Cilvēki neskatās. Cilvēkiem Megana Mārkla kā zīmols neinteresē. Cilvēkiem neinteresē viņas kulinārijas šovi ar bagātajiem Holivudas draugiem.”
Viņš uzsvēra, ka “Netflix” augstākā līmeņa darbinieki — neviens no viņiem negribēja, lai tas notiek, taču Sarandoss tik un tā virzīja to uz priekšu. “Un tagad viņš ir nonācis muļķīgā situācijā. Prieks, ka viņš vismaz beidzot to sapratis un tagad oficiāli pielicis tam punktu, bet viņš tika brīdināts un vienalga gāja uz priekšu.”
Kāds avots laikrakstam “Daily Mail” sacīja: “Teds ļāva viņiem palikt pie sevis, kamēr viņu mājoklis tika remontēts. Viņi bija ļoti tuvi.” Viņš bija daļa no komandas, kas 2020. gada septembrī piekrita noslēgt ar viņiem šo 100 miljonu dolāru darījumu pēc viņu “brīvības lidojuma” uz ASV pēc tā dēvētā Megxit.
Avots piebilda: “...Viņa negribēja ņemt vērā “Netflix” patēriņa produktu nodaļas vadītāja Džoša Simona piedāvātos padomus. Kad viņš pagājušajā gadā aizgāja no “Netflix”, lai uzņemtos jaunu amatu citur, viss jau bija skaidrs.”
Jaunākās detaļas par Harija un Meganas attiecību pasliktināšanos ar “Netflix” parādījušās pēc tam, kad “Variety” ziņoja, ka Sarandoss nesen esot teicis, ka nepieņemtu zvanu no hercogienes, ja līnijā nebūtu arī jurista. “Netflix” pārstāvis sacīja, ka šis apgalvojums ir “pilnīgi neprecīzs”.
“Variety” raksts sekoja paziņojumam, ka “Netflix” pārtraucis sadarbību ar Meganas dzīvesstila zīmolu “As Ever”, lai ļautu hercogienei “turpināt attīstīt zīmolu un neatkarīgi ievest to nākamajā posmā”.