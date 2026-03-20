Skandāls satricina šovu “Vecmeita” - pēc skandaloza video publiskošanas jaunā sezona atcelta dažas dienas pirms pirmizrādes
Jaunajai šova “Vecmeita” sezonai bija jāsākas jau tuvākajās dienās, taču pēdējā brīdī tā tika atcelta pēc šokējoša video nonākšanas atklātībā.
Ceturtdien, tikai trīs dienas pirms plānotās Teilores Frenkijas Polas sezonas šovā “Vecmeita” pirmizrādes, TMZ publicēja nopludinātu video no 2023. gada februāra vardarbības ģimenē incidenta, kurā bija iesaistīta Pola un viņas bijušais draugs Dakota Mortensens. Ļoti satraucošajā video redzams, kā Pola sit Mortensenam un met viņam virtuves bāra krēslus. Viens no krēsliem, šķiet, trāpa viņas meitai, kuru var dzirdēt raudam un kliedzam: “Mammu!” Mortensens mobilā tālruņa video saka, ka meitai krēsls trāpījis pa galvu.
Leaked footage of New Bachelorette Taylor Frankie Paul abusing her husband, drunk & throwing chairs with her kid nearby?! @BacheloretteABC you knew she was this problematic from her past arrest & Mormon Wives show and cast her anyway?! Can we please stop lifting up these MORONS pic.twitter.com/FnxX4W8zbT— Andy Signore (@andysignore) March 19, 2026
Sešus mēnešus pēc incidenta Pola atzina savu vainu vienā apsūdzībā par pastiprinātu uzbrukumu, kas ir trešās pakāpes smags noziegums. Kā daļa no vienošanās ar prokuratūru tika atsauktas divas apsūdzības par vardarbību ģimenē bērna klātbūtnē — vēl viens trešās pakāpes smags noziegums —, kā arī A klases pārkāpums par vardarbību pret bērnu un B klases pārkāpums par tīšu mantas bojāšanu.
Dažas stundas pēc tam, kad video nonāca internetā, ABC/Disney atcēla jau pabeigto šova “Vecmeita” sezonu. Tiek norādīts, ka šova veidotāji pašu video līdz nopludināšanai brīdim nebija redzējuši.“Ņemot vērā šodien publiskoto video, mēs šobrīd esam pieņēmuši lēmumu neturpināt darbu pie jaunās “Vecmeitas” sezonas, un mūsu uzmanības centrā ir ģimenes atbalstīšana,” teikts “Disney Entertainment Television” pārstāvja paziņojumā.
Neilgi pēc tam, kad ABC atteicās no sezonas, Pola nāca klajā ar paziņojumu. “Teilore ir ļoti pateicīga ABC par atbalstu, kamēr viņa par prioritāti izvirza savas ģimenes drošību,” sacīja Polas pārstāvis. “Pēc gadiem ilgas klusēšanas, ciešot no plašas psiholoģiskas un fiziskas vardarbības, kā arī atriebības draudiem, Teilore beidzot rod sevī spēku stāties pretī savam apsūdzētājam un sper soļus, lai pasargātu sevi un savus bērnus no turpmāka kaitējuma.”
Paziņojumā turpināts: “Ir pārāk daudz sieviešu, kuras cieš klusumā, mēģinot izdzīvot attiecībās ar agresīviem, greizsirdīgiem bijušajiem partneriem, kuri atsakās ļaut viņām virzīties tālāk dzīvē. Teilore ir klusējusi bailēs no turpmākas vardarbības, atriebības un publiskas kaunināšanas. Šobrīd viņa izvērtē visas savas iespējas, meklē atbalstu un gatavojas pati pārņemt kontroli pār savu stāstu un tajā dalīties.”
Pēc 2023. gada vienošanās par vainas atzīšanu Polai tika noteikts apmeklēt konsultācijas un iziet vielu lietošanas, kā arī vardarbības ģimenē izvērtēšanu. Ja viņa to visu izpildītu un izvairītos no turpmākām juridiskām problēmām, viņas vainas atzīšana uz trim gadiem tiktu apturēta, bet apsūdzība pastiprinātā uzbrukumā samazināta līdz A klases pārkāpumam.
Šajā svētdienā ABC aizpildīs “Vecmeitas” ierasto laiku no plkst. 20.00 līdz 22.00 ar atkārtotu “Amerikāņu elks” pārraidi. Pašlaik vēl nav skaidrs, vai tas turpināsies visu sezonu. Pagaidām ir pāragri spriest, vai populārā franšīze spēs pārdzīvot vēl vienu krīzi.