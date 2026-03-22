Kas notika ar “Pludmales patruļas” ikonu Aleksandru Polu? Vairāk nekā 15 aresti un pat federālais cietums
Leģendārais pludmales glābēju seriāls “Pludmales patruļa” drīzumā piedzīvos jaunu versiju — televīzijas kanāls “Fox” gatavo populārā seriāla turpinājumu, kas pie skatītājiem nonāks 2026.–2027. gada televīzijas sezonā. Kamēr interese par ikoniskā seriāla zvaigznēm atkal pieaug, uzmanības centrā nonākusi arī aktrise Aleksandra Pola, kura savulaik seriālā atveidoja leitnanti Stefāniju Holdenu.
Lai gan Aleksandra Pola kļuva slavena ar lomu televīzijā, pēdējos gados viņas dzīve daudz biežāk saistīta nevis ar aktierdarbu, bet gan ar aktīvismu, skaļiem protestiem un vairākkārtējiem arestiem.
62 gadus vecā aktrise tika arestēta 15. martā par neatļautu iekļūšanu teritorijā pēc tam, kad, iespējams, atbrīvoja 30 bīglu šķirnes suņus no pretrunīgi vērtētās iestādes “Ridglan Farms” Viskonsinas štata Bluemaundsas ciematā, kur tiek audzēti bīgļi izmantošanai zinātniskajos pētījumos. Aleksandra bija starp 20 protestētājiem, kuri tika arestēti, un pirms stāšanās tiesas priekšā divas dienas atradās Deinas apgabala cietumā.
Trešdien savā oficiālajā “Facebook” lapā Aleksandra paziņoja, ka glābšanas misija bijusi “to vērta”: “Dodieties uz [aktīvistu grupas “Direct Action Everywhere” līdzdibinātāja] Veina Sjuna lapu, lai redzētu vēl vairāk pārsteidzošu glābšanas video. Atlikušie bīgļi, kuri joprojām ir iesprostoti būros, gaida mūsu palīdzību. Lūdzu, zvaniet atbildīgajām iestādēm un aiciniet tās rīkoties.”
Aleksandrai aresti nav nekas jauns, un viņas aktīvisms neaprobežojas tikai ar dzīvnieku tiesībām. Viņas oficiālajā mājaslapā uzskaitīti visi jautājumi, par kuriem viņa iestājas, tostarp darbs ar pretkara kustībām, organizācijām, kas atbalsta elektroauto, kā arī pārliecība, ka “cilvēku pārapdzīvotība ir lielākā problēma, ar ko šodien saskaramies”.
Turpat minēti arī vairāki viņas aresti, un, kā norāda pati Aleksandra, viņa “vairāk nekā duci reižu ir arestēta, protestējot Nevadas kodolizmēģinājumu poligonā”.
Viņa tika arestēta arī miermīlīgā 1990. gada sēdošajā protestā, pieprasot AIDS pacientiem ātrāku piekļuvi medikamentiem, par elektroauto pasargāšanu no iznīcināšanas, kā arī piecas reizes par miermīlīgiem protestiem pret dzīvnieku ekspluatāciju.
Viens no šiem arestiem bija arī piecu dienu uzturēšanās federālajā cietumā 2003. gadā par protestu pret karu Irākā. “Mana pieredze, ņemot vērā apstākļus, bija vislabākā iespējamā,” viņa teica. “Manas kameras biedrenes bija bankas aplaupītāja, narkotiku lietotāja un sieviete, kura strādāja par sekretāri medicīnas preču veikalā, kas pārdeva dažus laboratorijas traukus metamfetamīna ražotājam, un mēs visas ļoti labi sapratāmies.”
Aleksandra piebilda: “Daudzi aktīvisti ir pavadījuši daudz ilgāku laiku cietumos, kas ir simtiem reižu sliktāki par to, ko piedzīvoju es, un es viņus dziļi apbrīnoju. Man paveicās būt kopā ar sievietēm, kuras pret mani bija laipnas, ar apsargiem, kuri lielākoties izturējās cieņpilni, un cietumu sistēmā, kas izturējās pret mani taisnīgi.”
2005. gada martā Aleksandra tika arestēta protesta laikā, cenšoties glābt dažas no pēdējām atlikušajām GM EV1 elektroautomobiļu vienībām no iznīcināšanas. Viņa veica vairāk nekā 100 stundas sabiedriskā darba, un apsūdzības vēlāk tika dzēstas.
2006. gadā viņa tika arestēta par sēdošo protestu kautuvē. Gadu vēlāk viņu arestēja pēc tam, kad viņa izglāba vistu no industriālās fermas.
Savukārt 2007. gadā viņa pavadīja divas dienas Sonomas apgabala cietumā Kalifornijā pēc aresta protesta laikā pīļu fermā. Tā paša gada oktobrī viņa tika arestēta arī Sanfrancisko sēdošā protesta laikā par dzīvnieku tiesību likumprojektu.
Tam sekoja arests 2020. gadā pēc mēģinājuma izglābt cūku no kautuves. 2023. gada martā viņai bija jāiztur arī deviņas dienas ilga tiesa pēc tam, kad divus gadus iepriekš viņa bija izglābusi vistu no kravas auto, kas veda dzīvniekus uz kautuvi. Šajās apsūdzībās Aleksandra tika attaisnota.
Ārpus aktīvisma Aleksandra piedalījusies vairāk nekā 100 pilnmetrāžas filmās un televīzijas seriālos, un nesenākā viņas loma bija 2025. gada īsfilmā “Redlining”. Aktrises karjeru viņa sāka 18 gadu vecumā televīzijas filmā “Paper Dolls”, bet vēlāk strādāja kopā ar tādām Holivudas zvaigznēm kā Kevins Kostners, Toms Henkss un Dens Eikroids, Džefs Bridžess, kā arī filmējās divās filmās kopā ar Pīrsu Brosnanu. Citi viņas aktierdarbi ietver “Melrose Place”, “Tethered”, “Say Yes”, “Baby Steps”, “Escaping My Stalker”, “Pink Skies Ahead” un “The Estate”.
Četrus gadus viņa vadīja ekstrēmo sporta veidu raidījumu “Wild Waters”, divas sezonas bija kanāla WE network raidījuma “Winning Women” vadītāja, kā arī vadīja 150 sērijas vides tematikai veltītajam kabeļtelevīzijas sarunu šovam “EarthTalk Today”.
No 2019. līdz 2025. gadam Aleksandra bija podkāsta “Switch4Good” līdzvadītāja. Šis podkāsts 2024. gadā saņēma organizācijas “Mercy for Animals” balvu kā labākais vegāniskais podkāsts.
Privātajā dzīvē Aleksandra kopš 1995. gada ir attiecībās ar triatlona treneri Ianu Mareju. Pāris apprecējās Malibu 2000. gadā, un viņi dzīvo ASV Rietumkrastā kopā ar saviem brīnišķīgajiem kaķiem Semu un Saimonu.