Kriss Prats atklāj sievas Ketrīnas Švarcenegeres “vecmodīgo” pieeju bērnu audzināšanā
Aktieris Kriss Prats ar sievu Ketrīnu Švarcenegeri audzina savus trīs jaunākos bērnus, savukārt dēls Džeks viņam ir no iepriekšējās laulības ar aktrisi Annu Farisu. Nesen viņš atklāja arī kādu pārsteidzošu pieeju, ko viņi ievēro ģimenē, audzinot bērnus.
Kriss Prats atklāja negaidītu ieskatu ģimenes dzīvē ar saviem četriem bērniem — Džeku, Lailu, Eloīzu un Fordu —, atzīstot, ka trīs jaunākie bērni nekad vēl nav redzējuši nevienu filmu, neskatoties uz to, ka viņu tēvs ir viena no lielākajām Holivudas zvaigznēm.
46 gadus vecais aktieris stāstīja par to, kā viņš audzina bērnus kopā ar sievu Ketrīnu Švarcenegeri, un atklāja, ka viņa vēlas pēc iespējas ilgāk turēt bērnus tālāk no ekrāniem. “Mana piecgadīgā, mans trīsgadīgais un mans viengadīgais bērns nekad nav redzējuši filmas,” Kriss atzina. “Ketrīna ir ļoti vecmodīga, kad runa ir par ekrāniem, tehnoloģijām un visu to pārējo. Tāpēc mēs vēl gaidām.”
“Būs laiks, kad viņi sapratīs, ka viņu tētis ir tiešām foršs,” viņš turpināja. “Viņi to vēl nav sapratuši, bet kādu dienu sapratīs.”
Krisa vecākais dēls Džeks, kuru viņš audzina kopā ar savu bijušo sievu Annu Farisu, kino pasauli pazīst daudz labāk nekā viņa jaunākie pusbrāļi un pusmāsas. “Es savu 13 gadus veco dēlu aizvedu uz pirmās filmas seansu,” viņš sacīja, runājot par “Super Mario Bros. Movie”. “Viņam tas šķiet diezgan forši.” Četru bērnu tēvs piebilda, ka Džekam viņa filmas “patīk”, pat ja Laila, Eloīza un Fords vēl īsti nesaprot, ar ko viņu tēvs nodarbojas.
Šķiet, ka Ketrīnas iemesls neļaut bērniem skatīties filmas ir pamatots, ņemot vērā viņas pašas bērnību kā Arnolda Švarcenegera, leģendārās asa sižeta filmu zvaigznes, meitai. “Mana sieva ir ļoti piesardzīga, kad runa ir par to, ko viņiem rādīt,” stāstīja Kriss. “Viņas tētis bija Terminators, un kādu dienu viņa aizgāja viņu apciemot filmēšanas laukumā, kad viņa seja izskatījās tā, it kā puse būtu izkususi, un tas viņai bija nedaudz traumatiski. Tāpēc viņa ļoti uzmanīgi izvēlas, ko ļaut bērniem redzēt. Un mani trīs jaunākie bērni vēl nav redzējuši neko no tā, ko esmu darījis.”
Kriss Prats un Ketrīna Švarcenegere attiecības uzsāka 2018. gadā, bet jau 2019. gada janvārī paziņoja par saderināšanos. Tā paša gada jūnijā pāris apprecējās, un kopš tā laika viņi izveidojuši ciešu ģimeni, audzinot trīs kopīgus bērnus.