Francijas pilsētiņā Zelenskis pret Hitleru cīnās par mēra amatu, kļūstot par interneta sensāciju
Svētdien mazā Francijas pilsētiņā Arsīsirobā notiks pašvaldību vēlēšanas. Parasti tam pievērstu uzmanību tikai vietējie iedzīvotāji, taču nu šī pilsētiņa kļuvusi par interneta sensāciju. Iemesls ir visnotaļ amizants.
Arsīsirobas (Arcis-sur-Aube) mērs, kurš cer uz pārvēlēšanu, ir Šarls Itlērs. Tas nebūtu nekas īpašs, taču šādi franču valodā, kur nekad neizrunā burtu "h", tiek izrunāts visā pasaulē zināms uzvārds. Oriģināli mēra uzvārds tiek rakstīts Hittler, un liekais “t” nebojā līdzību ar vienu no briesmīgākajiem cilvēkiem pasaules vēsturē, nacistiskās Vācijas fīreru Ādolfu Hitleru.
Taču tas nav viss. Viens no viņa sāncenšiem ir Antuāns Reno-Zjelinskis (Renault-Zielinski). Viņa uzvārds ir ļoti līdzīgs Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim.
“Viss ir pilnīgi traki,” 2785 cilvēku apdzīvotās pilsētiņas mērs žēlojās BBC. “Visu mūžu par manu uzvārdu ir laiku pa laikam jokojuši. Dažreiz ļaudis maniem vēlēšanu plakātiem piezīmēja ūsas. Nekad tas nebija kaut kas īpašs,” viņš sacīja. “Bet nu tas ir kļuvis nekontrolējami. Esmu redzējis rakstus internetā, kur teikts, ka “37% Arsī iedzīvotāju ir hitlerieši!”. Mana sieva izplūst asarās.”
Pēdējā laikā Francijas sociālo mediju konti ir pilni ar “humoristiskiem” ierakstiem par nacistu fīrera Hitlera un mūsdienu Ukrainas varoņa Zelenska cīņu. Itlēram tas neiet pie sirds.
“Ja ļaudis runātu par pilsētu un mūsu politiku, tas būtu viens. Bet tagad viņus interesē tikai mūsu vārdi,” viņš sacīja.
Kā šis bijušais laboratorijas vadītājs ieguva šādu uzvārdu un kādēļ joprojām nav to nomainījis? “Mana ģimene cēlusies no Elzasas ziemeļiem, mans tēvs bija gans. Kara laikā viņu aizveda uz Vāciju kā piespiedu darbaspēku,” viņš stāstīja. “Pēc atgriešanās viņš satika manu māti. Visi teica: “Jums jāmaina uzvārds.” Tas bija 1949. gadā, karš bija svaigā atmiņā. Taču tās bija milzīgas birokrātiskas klapatas un maksātu daudz naudas, tāpēc viņi to neizdarīja.”
Viņš atzina, ka Francijā palikuši tikai daži ar viņa uzvārdu, tuvākajiem radiem piedzimušas tikai meitas, tādēļ uzvārds iznīkst. Lai noslēptu nepatīkamo analoģiju ar fīreru, viens no paša dēliem uzvārdu izrunā kā “Hitlejs”, bet viņa mazbērni ir pieņēmuši savu mammu uzvārdus.
Taču viņa meitai un vedeklai ir Hittler uzvārdi, un viņas abas kandidē pašvaldības vēlēšanās citās Francijas pilsētās. “Kad tevi iepazīst, uzvārds sāk nekļūt būtisks. Ļaudis vērtē cilvēku. Saviem tuviniekiem es biju vienkārši mesjē Šarls. Tāpēc es nolēmu [uzvārdu] saglabāt,” viņš teica.
Šarls Itlērs ir pirmais numurs centriski labējā sarakstā, bet konkurents Zjelinskis ir galēji labējās Patriotu kustības pārstāvis. Jāpiebilst, ka šīs kustības dibinātājs Florians Filipo ir Krievijas propagandā ļoti iemīļots rupors, viņa paziņojumus — galvenokārt izsmejot/nosodot/kritizējot Ukrainu, Zelenski, Eiropas Savienību, NATO un slavējot Krieviju un tās diktatoru Vladimiru Putinu — Krievijas ziņu lentes citē gandrīz katru dienu. Ja tur kādai ziņai ir virsraksts “Francijā izsmēja [kritizēja/nosodīja utt.]”, ir gandrīz simtprocentīga garantija, ka tas ir kārtējais citāts no Filipo soctīkliem. Tas nekas, ka partija ir margināla, tā nav pārstāvēta ne Eiropas parlamentā, ne Francijas parlamentā.
Tiesa, tai radniecīgā galēji labējā Nacionālā apvienība, kuru 1972. gadā dibināja Žans Marī Lepēns, ir viena no vadošajām valstī. Ja 2007. gadā tā vispār nebija pārstāvēta Nacionālajā asamblejā, tad 2012. gadā ieguva 2, 2017. gadā 8, 2022. gadā jau 89 mandātus, bet 2024. gadā — pat 125 mandātus no 577.
Itlēra pretinieks, 28 gadus vecais muitas darbinieks Antuāns Reno-Zjelinskis tikai nesen pārcēlies uz šo pilsētiņu. Viņa uzvārda otrā daļa gūta no viņa poļu mātes. “Ļaudis bieži jautā, vai es esmu saistīts ar Zelenski – uz ko man jāatbild “nē” un jānorāda, ka poļu uzvārds beidzas ar “i”, bet ukraiņu ar “y”,” viņš sacīja BFMTV.
“Svētdien es platformā “X” sāku manīt vēstījumus par mūsu vārdiem, un padomāju, ka tas ir tikai stulbs joks. Tomēr pamazām es aptvēru, ka visi runā par mums!” viņš sacīja. “Saprotu, kāpēc cilvēkiem tas šķiet smieklīgi. Man pašam tas neizraisa smieklus, taču arī netraucē. Būtu labāk, ja ļaudis par Arsī runātu citu iemeslu dēļ, bet mēs vismaz esam pamanīti.”
Svētdienas otrajā kārtā Arsīsirobā sacentīsies Itlērs, Reno-Zjelinskis un trešā kandidāte Annija Sukā. Pirmajā kārtā Itlēram bija neliels pārsvars pār abiem pārējiem.