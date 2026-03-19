Ģirts Liuziniks aizdomājas, kāpēc vispār aizgājis no teātra
Aktieru pāris Ģirts Liuziniks un Liene Sebre nesen divās dienās paguva klātienē apmeklēt divas lielas apbalvošanas ceremonijas – Ventspilī notiekošo "Zelta mikrofonu" un Rīgā "Lielo Kristapu".
Nacionālā teātra aktrise un bērnu raidījuma "Tutas lietas" populārā vadītāja Liene Sebre "Zelta mikrofona 2026" apbalvošanas ceremoniju apmeklēja, jo kategorijā "Mūzikas albums bērniem" bija nominēts albums "Tutas lietas un Laura Polence – Nevar vairāk sagaidīt". Liene atklāj, ka vīrs ir viņas lielākais atbalsts un bija sarūpējis pārsteigumu, sagaidot sievu Ventspilī. “Pārsteidzu sievu, jo viņa nezināja, ka es būšu,” tā Ģirts. “Braucu ar kolēģēm, mums bija meiteņu vakars, un mani pēkšņi sagaida vīrs. Ir ļoti svarīgi, ka līdzās ir cilvēks, kas tevi mīļo un atbalsta,” saka Liene.
Savukārt nākamās dienas vakarā pāris apmeklēja Rīgas Kongresu namā notiekošo "Lielo Kristapu", lai atbalstītu draugus. Runājot par abām apbalvošanas ceremonijām un vērojot laureātus, Ģirts dalās novērojumos: “Ja kaut kas neapmierina, tad ejiet un dariet. Izdariet tā, kā, jūsuprāt, ir pareizi. Tas arī viss. Pretējā gadījumā vienkārši baudiet un vērtējiet iekšēji. Tāds ir mans viedoklis.
Aizejot no teātra [Nacionālā] štata, es mēģināju saprast, kur manī ir problēma. Sapratu, ka, iespējams, es kaut ko gaidīju vai gribēju pierādīt. Nevis, ka tas iet caur mani un tā ir mana lieta. Ja tu gribi kaut ko mainīt, tad vienīgā iespēja ir iet un darīt.” Taujāts, kā šobrīd klājas aktierim un kādi ir viņa plāni, Ģirts Liuziniks paskaidro, ka tieši šī arī ir viņa aktualitāte: “Sevis saprašana, atrašana, meklēšana un tālāk arī būs darīšana. Bet pirms darbiem mēs nerunājam! Vispirms ejam un darām, un tad runājam.”