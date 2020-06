Aktieris Ģirts Liuziniks teātra „rētas” dziedē fiziskā darbā

Pa pandēmijas laiku neviens i nemanīja, ka šogad Nacionālā teātra štatā nemaz nav aktiera Ģirta Liuzinika. Tas nejauši atklājies tikai tagad, presei pārcilājot to aktieru vārdus, kas dažādu iemeslu dēļ nav un, iespējams, nebūs darbinieku sarakstā. Starp tiem – arī Ģirts.

Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" aktieris, kurš divas reizes bijis nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai, atzīst, ka no teātra aizgājis jau sezonas sākumā – pagājušā gada rudenī. „Sapratu, ka ir sakrājies milzīgs nogurums. Ja, ejot uz darbu, brīžiem nejūtu piepildījumu tajā, ko daru, ja man „koferītī” ir tukšums, tad ir grūti būt radošam. Esmu diezgan ilgi teātrī strādājis, arī sev kaut kādu latiņu uzlicis, nevarēju atļauties nebūt formā. Negribējās čīkstēt, visiem stāstīt, cik esmu pārstrādājies, gaidīt atlaides, tāpēc – lai netraucētu sev un citiem – pieņēmu lēmumu atpūsties no jauniem darbiem,” skaidro aktieris, piebilstot, ka palicis ārštatā un turpinājis spēlēt savas lomas, kas arvien repertuārā, bet jaunās nav iesaistījies. „Nekādus tiltus sadedzinājis neesmu, neesmu palūgts aiziet vai atlaists. Neteicu, ka eju prom, jo viss līdz ručkai, vienkārši paņēmu pauzi. Tad jau redzēs, kā būs turpmāk, skatīsimies…”

Skaidrs, ka aktiera darbs emocionāli nav viegls un atveidotie tēli mēdz ietekmēt paša reālo dzīvi. Skatītāji, kas no Ģirta aktierspēles paguva aizkustināties izrādē "Arī vaļiem ir bail", velk likumsakarības. Liuzinikam tajā ir galvenā loma: viņš ir trīsdesmitgadīgs vīrietis, kura dzīvē itin nekā netrūkst – ir veiksmīga karjera un harmoniska ģimenes dzīve, naudas pietiek –, taču kādā dienā, stāvot rindā pēc pusdienām, viņš pēkšņi saprot, ka nekas no tā visa vairs nesagādā prieku… Taujāts par tēla iespējamu ietekmi uz dzīves pārmaiņām, Ģirts nesteidzas piekrist, bet norāda, ka neviena no lielajām lomām viņam nav bijusi „medusmaize”.

2012. gadā par Vronska lomu izrādē "Anna Kareņina" (Anna – Indra Roga) Ģirts tika nominēts "Spēlmaņu nakts" balvai kā Gada jaunais skatuves mākslinieks. Pirmais, kas teātra mājaslapā par viņu teikts, ir: „Aristokrātiska izskata aktieris, kurš šķietami piedzimis, lai spēlētu varoņus un mīlētājus.” (Foto: Publicitātes)

„Visur ir jāatdod diezgan daudz no sevis, jo bijušas pietiekami traģiskas lomas. Ne tikai „vaļi”, arī "Sievietē", izrādēs "Dziļā, skumjā jūra", "Precēšanās un šķiršanās anatomija"… Neviena loma man nav bez rētām,” prāto Ģirts, pieļaujot, ka tas viss novedis pie iekšējās pasaules apdegšanas. Saukt to par veģetatīvo distoniju, kā izskanējis kuluāros, aktieris gan nepiekrīt, jo „kādas pazīmes no tā visa sevī var atrast katrs”.

Bet tikpat iespējams, ka pārmaiņas dzīvē notikušas vispirms un tikai tad nākusi attiecīgā loma. „Ja paskatās hronoloģiski… Saistībā ar manu laulību, bērniem… Visi notikumi bijuši ļoti tuvu. Kā saka, nejaušību nav. Ne velti tieši man gadījās tādas lomas, kas savā ziņā turpina dzīves spēli. Tāpēc tas teātris nav viegls, īpaši jūtīgiem cilvēkiem.” Kā zināms, aktierim aiz muguras ir viena laulība, kurā dzimuši divi dēli, un jau vismaz četrus gadus viņu saista attiecības ar aktrisi Lieni Sebri.

Ģirtam aiz muguras ir viena laulība, kurā dzimuši divi dēli, un jau vismaz četrus gadus viņu saista attiecības ar aktrisi Lieni Sebri. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Skatoties no pozitīvās puses, Ģirts atzīst, ka vienā ziņā ir ieguvējs, jo atšķirībā no daudziem kolēģiem jau laikus sagatavojies pārmaiņām dzīvē bez teātra. „Liktenis mani paglaudījis šajā situācijā, jo jau biju gatavs pārmaiņām, tāpēc šis man nav tik sāpīgs laiks. Protams, arī man finansiāli ir grūti, bet es ar to rēķinājos.” Aktieris nesen pieteicies bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Ģirts priecājas, ka šo laiku var pavadīt ar bērniem, kā to bija vēlējies. „Mums kopā ir fantastisks laiks! Par to iepriekš sūdzējos, ka bērniem neatliek laika, sev dažkārt pārmetu, ka kā tēvs nepietiekami audzinu dēlus (uzskatu, ka tieši tēvam ir lielākā nozīme dēlu audzināšanā), un, re, liktenis izspēlēja šādu kārti. Izbaudu šo iespēju!” priecājas Ģirts, kura vecākais dēls Everts (8) nupat beidzis otro klasi, jaunākais Knuts (7) – bērnudārzu, bet Lienes meita Emīlija (10) – trešo klasi.

Nu laiks atliekot arī, lai palīdzētu vecākiem laukos. „Varu strādāt gan mežā, gan taisīt remontu. Lielākoties šobrīd tas ir fizisks darbs,” ar ikdienu apmierināts ir Liuziniks.

