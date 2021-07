"UgunsGrēka" zvaigznei Ģirtam Liuzinikam lielas nepatikšanas - stāšanās tiesas priekšā

Šomēnes Kurzemes rajona tiesa Ventspilī atklātā tiesas sēdē izskata lietu pret Ģirtu Liuziniku, un apsūdzības ir diezgan nopietnas.

Piemēram, Krimināllikuma 262. panta pirmā daļa paredz: “Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.” Savukārt Krimināllikuma 312. pants ir par izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas, un tā otrajā daļā teikts, ka par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Bijušais Latvijas Nacionālā teātra aktieris, kurš pazīstams arī ar Denisa lomu seriālā "UgunsGrēks" un Mārtiņa lomu seriālā "Viņas melo labāk", žurnālam "Kas Jauns" uzsver, ka acīmredzot ir noticis kāds pārpratums, kā dēļ viņš tiekot apsūdzēts tieši pēc šiem pantiem, un ka viņš noteikti noskaidros, kas par lietu.

“Nekad neesmu izvairījies pildīt jebkādus likumsargu lūgumus. Iespējams, te ir kāds pārpratums, kāpēc apsūdzībā ir tieši šādi panti, bet es neesmu jurists, un diemžēl šobrīd ir arī brīvdienas, līdz ar to jautājumu es varu noskaidrot tikai pirmdien. Līdz ar to man ir ļoti grūti komentēt, un nevēlos tikt iesaistīts nepārbaudītās lietās. Bet jebkurā gadījumā katram Latvijas Republikas pilsonim ir tiesības likumā noteiktā kārtībā iebilst pret jebkāda veida lēmumiem, arī uzliktu sodu par nepareizi noparkotu auto ir iespēja apstrīdēt. Es neesmu izdarījis slepkavību, zādzību, narkotiku kontrabandu vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet konkrētus faktus arī nevaru un nez vai drīkstu izpaust,” situāciju žurnālam "Kas Jauns" komentēja Ģirts Liuziniks, piebilstot: “Esmu pārliecināts, ka viss būs labi, un dzīve ar to nebeidzas. Būs man jauna pieredze.”

