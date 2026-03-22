Viņa varēja kļūt par superzvaigzni - kāpēc “Krēslas” zvaigzne Ešlija Grīna tā arī nekļuva par A līmeņa aktrisi
Dženiferai Lorensai, Robertam Patinsonam un Kristenai Stjuartei dalība pusaudžu auditorijai domātā grāvēju franšīzē izrādījās ļoti ienesīgs karjeras tramplīns. Taču Ešlijai Grīnai, kura kopā ar Patinsonu un Stjuarti filmējās “Krēslas” sāgā, tas nebūt nav devis tādu pašu efektu.
Krāšņo aktrisi vairs tik bieži neredzam lielbudžeta projektos, kaut gan pēc “Krēslas” panākumiem šķita, ka viņa tūlīt kļūs par A līmeņa zvaigzni.
Pateicoties virknei neveiksmīgu filmu kasēs un neveiksmīgiem televīzijas projektiem, kā arī personīgām un profesionālām drāmām, kas nonāca tenku slejās, Grīnai tā arī nav izdevies pārtapt no “tās otras meitenes no vampīru filmām” par plaši atpazīstamu vārdu.
“Krēslas” sāga Grīnai vienlaikus bijusi gan svētība, gan lāsts. Pozitīvā puse — franšīze iepazīstināja viņu ar miljoniem uzticīgu fanu, kuri viņu uz visiem laikiem atcerēsies kā vampīri Alisi Kalenu, Roberta Patinsona atveidotā Edvarda Kalena māsu ar, maigi izsakoties, interesanto frizūru. Taču ir arī otra puse: cieša saistīšana ar vienu lomu vienā milzīgā franšīzē bieži vien aktieri ieliek noteiktā rāmī, padarot skatītājiem daudz grūtāk viņu uztvert jebkādā citā ampluā. Situāciju vēl pasliktina tas, ka, neraugoties uz milzīgajiem panākumiem, “Krēsla” Holivudā nebauda pašu labāko reputāciju. Kritiķi pārsvarā visas četras filmas nolīdzināja līdz ar zemi, savukārt “Zelta avenes” balvas tām burtiski bira virsū ar nominācijām un “apbalvojumiem” gandrīz tikpat bieži, cik Merila Strīpa saņēmusi īstas “Oskara” nominācijas.
Neskatoties uz pieaugušo atpazīstamību pēc “Krēslas”, nākamā Grīnas lielā galvenā loma neizrādījās veiksmīga. Tā bija 2012. gada šausmu filma “Parādīšanās”. Diemžēl šī filma saņēma graujošas atsauksmes un nopelnīja vien 4,9 miljonus ASV dolāru, lai gan tās budžets bija 17 miljoni. Tāpat Grīnas filmogrāfija ietver virkni darbu, kurus vai nu gandrīz neviens nav redzējis, vai kurus vairums nemaz neatpazīst, tostarp Mailijas Sairusas un Demijas Mūras filma “LOL” (2012), kā arī 2016. gada lente “Shangri-La Suite”, kurā viņa, šķiet, atveidojusi Priscillu Presliju.
Tuvojoties “Krēslas sāgas” beigām, Grīna ieguva atkārtotu lomu ABC seriālā “Pan Am” — savdabīgā “Mad Men” stilā ieturētā drāmā par nu jau vairs neeksistējošās aviokompānijas darbiniekiem 20. gadsimta 60. gados. Diemžēl seriāls tā arī īsti “nepacēlās” — ABC to atcēla jau pēc vienas sezonas.
Aktrise piedzīvojusi arī personīgas neveiksmes. 2013. gada martā Grīnas dzīvoklis Rietumholivudā, Kalifornijā, aizdegās, iespējams, bez uzraudzības atstātas sveces dēļ. Šis incidents Grīnai bija traģisks, jo ugunsgrēkā viņa, kā ziņots, zaudēja vienu no saviem diviem suņiem.
Pēc tam incidents izraisīja vēl lielāku drāmu, tostarp tiesas prāvu, ko iesniedza ēkas durvju sargs. Viņš apgalvoja, ka, cenšoties palīdzēt cilvēkiem izkļūt no ēkas, “cietis no izsīkuma, atūdeņošanās un dūmu ieelpošanas”, un nonācis slimnīcā. Tiesvedība ilga vairāk nekā divus gadus, līdz puses beidzot panāca izlīgumu par neizpaustu summu.
Savukārt 2016. gada oktobrī dziedātājs Džo Džonass Grīnu nostādīja neērtā situācijā, ļoti detalizēti izstāstot par viņu intīmo dzīvi. “Man nebija neviena [aizsarglīdzekļa], tāpēc es aizgāju uz mūsu bundzinieka Džeka istabu — viņš tolaik bija mans istabas biedrs — un pilnībā izārdīju viņa istabu, meklējot tos. Atradu zem viņa apakšveļas atvilktnes. Kad viņš atgriezās mājās, viņam šķita, ka kāds ir ielauzies, jo visa istaba bija izdemolēta. Man tiešām ļoti vajadzēja. Tas bija jāizdara nekavējoties. Drošība pirmajā vietā, bērni,” par Grīnu, ar kuru viņš izšķīrās 2011. gadā, rakstīja DNCE solists.
Pēc tam Džonass, kurš jau 2013. gadā esejā izdevumam “Vulture” bija atklājis dažādas detaļas par viņu attiecībām, neizrādīja nekādu nožēlu, izdevumam “Entertainment Tonight” sakot: “Dzīve ir pārāk īsa... Es vienkārši stāstu savus stāstus un to, ko varu pateikt no sirds.”
Grīna savā atbildē izrādījās daudz elegantāka — viņa vienkārši publicēja “Instagram” ierakstu ar vārdiem: “Klase ir mūžīga.” Tobrīd viņai, iespējams, tas vairs īpaši nerūpēja, jo drīz vien viņa saderinājās ar savu ilggadējo draugu Polu Hauriju. Pāris apprecējās 2018. gadā.
Šobrīd Ešlija Grīna turpina darboties kino industrijā, izvēloties mazākus projektus un epizodiskas lomas gan filmās, gan televīzijā. Viņa piedalās arī balss ierunāšanas darbos un dažādos neatkarīgos projektos, vienlaikus pievēršoties arī personīgajai dzīvei un ģimenei. Lai gan viņas karjera nav attīstījusies tik strauji, kā savulaik prognozēts, Grīna joprojām saglabā savu vietu izklaides industrijā un laiku pa laikam atgriežas uz ekrāniem ar jauniem projektiem.