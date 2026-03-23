Vila Smita dēls Džeidens izpelnās bargu kritiku par lielīšanos ar 48 000 dolāru vērtu rokassomu. "Es vairs nevaru viņu izturēt!"
Aktieru Vila Smita un Džadas Pinketas Smitas "nepo bērns" (slavenību atvase, kurš pat nepiepūloties, ir populārs un ļoti turīgs) Džeidens tīmeklī kritizēts par izrādīšanos ar savu pasakaini dārgo zīmola “Louis Vuitton” somu, kas vizuāli atgādina greznu savrupnamu.
Soma "Maison de Famille" (“Ģimenes māja”) ir ārkārtīgi smalks darbs, tā veidota, iedvesmojoties no 19. gadsimtā celtās modes dizainera lauku mājas, kas pašlaik atrodas Parīzes piepilsētā.
Šobrīd soma ir pieejama zīmola Honkongas mājaslapā par 375 000 Honkongas dolāriem, kas ir 47 912 ASV dolāri.
"Es dabūju šo jauno satriecošo somu," sacīja 27 gadus vecais Džeidens, lepni rādot ekskluzīvo aksesuāru “TikTok” video, kas ievietots “Vogue” kontā. Šis video uzņemts “Louis Vuitton” skates laikā Parīzes modes nedēļā. "Uz tās ir balkons, pūce. Tā ir apbrīnojami detalizēta. Visi paveikuši nereālu darbu," viņš sacīja, atverot somu, lai parādītu tās iekšējos nodalījumus.
Fani reaģējuši ar izsmieklu, komentāros rakstot tādas piezīmes kā: "smieklīgi", "tik skumji", "es vairs nevaru viņu izturēt" un "šis puika pārāk daudz spēlējas".
Citi žēlojās: "Es patiešām esmu zaudējis jebkādu cerību cilvēcei", "Par ko pasaule ir kļuvusi?" un franču valodā: "Mēs esam nonākuši zemākajā punktā."
Luijs Vitons jau bija slavens luksusa preču ražotājs, kad viņš 1859. gadā iegādājās māju, kas kalpojusi par iedvesmu “Ģimenes mājas” rokassomai. Glaunais īpašums atrodas vietā, kas tagad ir Parīzes piepilsēta Aņēra pie Sēnas, lai gan tolaik tā bija lauku teritorija.
Vitons izmantoja šo īpašumu gan kā ģimenes māju, gan profesionālu bāzi, un tagad tā kalpo kā muzejs par modes mākslinieku, kā arī īpašu pasūtījumu darbnīca.
Zīmola pašreizējais sieviešu modes mākslinieciskais direktors Nikolā Žeskjērs pirmo reizi prezentēja “Ģimenes mājas” rokassomu 2023. gada pavasara/vasaras kolekcijā, ko demonstrēja Parīzes modes nedēļā 2022. gada oktobrī.
Soma ir izgatavota no dabīgās ādas, tās detaļām izmantoti zelta krāsas metāla elementi, un uz jumta atrodas emaljas putns, bet miniatūrajās logu ailēs radīts krītoša sniega efekts.
Pirms pāris gadiem Džeidens bija sabiedrībā redzēts ar līdzīga stila ekskluzīvu somu. Arī toreiz tas bija zīmola “Louis Vuitton” darinājums un aksesuāram bija Triumfa arkas forma. Zīmola Honkongas mājaslapā tā aizvien ir nopērkama un maksā nepilnus 40 000 ASV dolāru.