Kas notika ar 70. gadu bērnu zvaigzni Marku Lesteru? Ar ko pēc aiziešanas no Holivudas nodarbojas aktieris, kurš atveidoja Oliveru Tvistu
Vislabāk pazīstams ar viltīgā ielas puikas Olivera Tvista lomu, Marks Lesters kopš bērnības aktiera gaitām lielākoties ir pazudis no ekrāniem, izņēmums bijušas vien atsevišķas parādīšanās televīzijā, kas pārsvarā saistītas ar popmūzikas dziedātāja Maikla Džeksona piemiņu. Taču ar ko Marks nodarbojies kopš laikiem, kad viņš Londonas ielās filmās tēloja kabatzagli un lūdza vēl vienu bļodiņu putras?
Tikai astoņu gadu vecumā Marks Lesters sāka filmēties tādās filmās kā “Fahrenheit 451” (1966), “Our Mother’s House” (1967), un, protams, ieguva galveno lomu filmā “Olivers” (1968), kurā spēlēja kopā ar Ronu Mūdiju.
Pēc Dikensa klasikas ekranizācijas Marks piedalījās vēl vairākās pilnmetrāžas filmās, tostarp “Black Beauty” (1971), “Melody” (1971) un “Who Slew Auntie Roo?” (1971). Apmēram 20 gadu vecumā viņš strādāja pie vēsturiskās filmas “The Prince and the Pauper”, kas pazīstama arī ar nosaukumu “Crossed Swords” (1978), kurā spēlēja Olivers Rīds un Rakela Velča.
Viņa jaunākie darbi ietver 2011. gada īsfilmu “Metered” un dalību raidījuma “Death in the Spotlight” 8. sērijā “God Save the King”, kas veltīta Maikla Džeksona pēdējām dzīves dienām. Viņš ir piedalījies arī vairākās dokumentālajās filmās par tā dēvēto popmūzikas karali.
Marks Lesters joprojām publiski noliedz apsūdzības, kas izteiktas pret dziedātāju Maiklu Džeksonu. Olivera Tvista atveidotājs ir visu trīs Maikla bērnu krusttēvs un publiski izteicies pret dokumentālo filmu “Leaving Neverland”, sakot: “Man tas viss šķita pretīgi.”
Plašu uzmanību Marks izpelnījās pēc dalības raidījumā “This Morning” 2019. gadā. Tiek apgalvots, ka Maikls Džeksons savulaik lūdzis Marku kļūt par spermas donoru, lai gan dziedātāja juristi to noliedz. Sarunā ar Īmonu Holmsu un Rūtu Lengsfordu Marks sacīja: “Neatkarīgi no tā, kurš ir tā sauktais bioloģiskais tēvs vai kā nu tur būtu, Maikls šos bērnus audzināja kā savējos.” Viņš piebilda: “Tas bija kaut kas, kas tika dots un pēc tam atmests, bet Maikls šos bērnus izaudzināja.”
Lai gan Marks joprojām dažkārt parādās ekrānā saistībā ar savu draugu Maiklu, ikdienā viņš strādā par osteopātu un akupunktūras speciālistu Čeltenemā. Marks 1993. gadā absolvēja Britu Osteopātijas skolu, iegūstot bakalaura grādu, bet divus gadus vēlāk kvalificējās arī akupunktūrā.