Emma Vatsone neformāli apstiprina attiecības ar miljardieri - vienu no bagātākajiem cilvēkiem Meksikā. Abi redzēti skūpstāmies lidostā
“Harija Potera” filmu zvaigzne Emma Vatsone apstiprinājusi savas jaunās attiecības ar miljardieri uzņēmēju Gonsalo Heviju Bajēresu. Pāris iemūžināts kaislīgā skūpstā lidostā ceļojuma laikā uz Meksiku.
Vēl pagājušajā gadā tika uzskatīts, ka 35 gadus veco “Harija Potera” zvaigzni vieno attiecības ar Kīranu Braunu, taču tagad viņa ir uzsākusi jaunu romānu ar meksikāņu uzņēmēju. Fotogrāfijās redzams, kā abi lidostā Mehiko publiski izrāda savas jūtas, neraugoties uz to, ka turpat līdzās stāv apsargi.
Pēc tam pāris iemūžināts paparaci fotogrāfijās vairākās vietās Meksikas galvaspilsētā, kā arī kopīgā atpūtā ekskluzīvajā pludmales kūrortā Punta Mitā.
Gonsalo ģimenei piederējis vairāku miljardu dolāru vērts kalnrūpniecības uzņēmums, un viņa vectēvs Alberto Hevija Bajēress, kurš nomira 2022. gadā, bija viens no bagātākajiem cilvēkiem Meksikas vēsturē. Viņa bagātība tika lēsta aptuveni 8,6 miljardu dolāru apmērā.
Kāds avots izdevumam “Daily Mail” izteicies: “Gonsalo jau sen tiek uzskatīts par vienu no pievilcīgākajiem vecpuišiem Meksikā. Tagad šķiet, ka viņš ir patiesi iemīlējies un attiecības ar Emmu uztver ļoti nopietni — viņš jau iepazīstinājis viņu ar saviem vecākiem.”
“Nav šaubu, ka Gonsalo un Emma var kļūt par vienu no negaidīti ietekmīgākajiem pāriem 2026. gadā.”
Gonsalo ir meksikāņu miljardiera Alberto Bajēresa mazdēls. Viņa ģimene tiek uzskatīta par trešo bagātāko Meksikā, un tās kopējā bagātība tiek lēsta ap 19 miljardiem dolāru.
Gonsalo vectēvs nodibināja milzīgo Meksikas konglomerātu “Grupo BAL”, kam pieder valstī otrs lielākais kalnrūpniecības uzņēmums, kā arī luksusa universālveikalu tīkls “El Palacio de Hierro”, kuru bieži salīdzina ar Londonas “Harrods”.
Gonsalo, kurš ir viens no ģimenes bagātības mantiniekiem, šobrīd Ņujorkā vada investīciju uzņēmumu “HBeyond”. Iepriekš viņš Latīņamerikā izveidoja viedo pakomātu tīklu, kura vērtība tiek lēsta ap 115 miljoniem dolāru.
Agrāk viņam bija romantiskas attiecības ar spāņu dziedātāju Belindu Peregrīnu, taču pāris izšķīrās 2024. gadā.
Avots piebilda: “Bajēress savu privāto dzīvi turējis lielākoties noslēpumā, un publiski zināmas tikai par dažām attiecības. Laikā no 2023. līdz 2024. gadam viņam bija plaši apspriests romāns ar Spānijā dzimušo, bet vēlāk Meksikas pilsonību ieguvušo aktrisi un dziedātāju Belindu. Attiecības beidzās 2024. gadā, un, kā vēsta avoti, šī šķiršanās popzvaigznei bija ļoti smaga.”
Ne Emma, kura ir pazīstama ar vēlmi sargāt savu privātumu, ne Gonsalo publiski nav oficiāli apstiprinājuši savas attiecības.
Pagājušā gada oktobrī Emma redzēta romantiskā atpūtā saulainajā Itālijā kopā ar tehnoloģiju magnātu Ostinu Kevitču.
Tas notika tikai dažas dienas pēc tam, kad viņa noliedza baumas par saderināšanos, kad sabiedrībā klīda runas, ka viņa joprojām ir kopā ar draugu Kīranu Braunu. Baumas parādījās pēc tam, kad Emma apmeklēja “Miu Miu” skati Parīzes modes nedēļā un viņas zeltnesī mirdzēja spoža rota, ko daudzi pieņēma par saderināšanās gredzenu.
Tomēr vēlāk viņa raidījumā “The Jay Shetty Podcast” paskaidroja, ka nav saderinājusies un neplāno precēties tikai tāpēc, ka sabiedrība to uzskata par ierastu soli.
Emma, kura laulību spiedienu reiz nodēvējusi par “vardarbību un nežēlību pret sievietēm”, Parīzē uzvilka pirkstā iespaidīgu, senatnīgā stilā veidotu gredzenu, kas daudziem lika domāt, ka viņa ir saderinājusies. Aktrise paskaidroja, ka šo gredzenu viņai uzdāvinājuši draugi un tuvākie cilvēki. Viņa sarīkojusi īpašu dienu kopā ar tuviniekiem, un katrs no viņiem iegādājies vienu gredzena ziedlapiņu, tādējādi radot rotu ar 22 ziedlapiņām. Vatsone uzsvēra, ka šis gredzens viņai ir ļoti nozīmīgs, jo simbolizē dzīvi, ko viņa pati izveidojusi — ar kopību, saknēm, ticību un uzticēšanos.
“Es esmu tik priecīga, ka vēl neesmu šķirtene. Tas var izklausīties negatīvi, bet mēs bieži tiekam spiestas kaut ko darīt tikai tāpēc, ka sabiedrība uzskata to par normu,” Emma izteicās par spiedienu precēties. “Varbūt es nekad nebūšu tam gatava. Es ceru, ka tas notiks, bet neizjūtu to kā kaut ko obligātu. Varbūt tā būs daļa no mana dzīves uzdevuma un likteņa, bet varbūt ne.”
Viņa piebilda, ka sabiedrības spiediens un jautājumi — “kāpēc tu vēl neesi precējusies?” — it kā laulībām būtu jānotiek noteiktā laikā, noteiktā vecumā un pēc noteikta scenārija, ir visneromantiskākais, ko var iedomāties.
Emma sacīja, ka vēl pirms gada laulība viņas dzīvē būtu bijusi kļūda, jo viņa vēl nebija līdz galam sapratusi sevi un savus mērķus. Tagad viņa jūtas daudz pārliecinātāka par to, kas viņai dzīvē ir svarīgs.
Aktrise uzsvēra, ka sabiedrības spiediens apprecēties ir nežēlīgs, īpaši pret jaunām sievietēm, jo liek justies nevērtīgām, ja tas vēl nav noticis. Viņa piebilda, ka līdz šādai gatavībai jānonāk pašām, ar laiku labāk iepazīstot sevi un savus mērķus.
2024. gada jūlijā Emma manīta Oksfordā kādā maiznīcā kopā ar kursabiedru Kīranu. Vēlāk abi tika redzēti baudām jauku randiņu lauku parkā.
Emma, kura Oksfordā studē maģistrantūrā nepilna laika programmā, 2023. gadā izšķīrās no sava bijušā drauga Brendona Grīna — pretrunīgi vērtētā biznesa magnāta sera Filipa Grīna dēla. Viņu nopietnās attiecības ilga aptuveni pusotru gadu. Pāris bija iepazīstinājis viens otru ar ģimenēm un kopā devies vairākos ceļojumos, tostarp romantiskā braucienā uz Venēciju.
Emmas iepriekšējo draugu skaitā ir regbija spēlētājs Toms Dukers, kā arī Oksfordas universitātes studenti Vils Adamovičs un Mets Dženijs.
Emma Vatsone ar draugu Vilu Adamoviču „Coachella” mūzikas festivālā
Emma ir bijusi attiecībās ar trim jauniem tehnoloģiju miljonāriem, visnopietnāk ar uzņēmēju Viljamu “Maku” Naitu. Viņi izšķīrās 2017. gada beigās pēc divus gadus ilgām attiecībām. Pēc šķiršanās viņai bija sešus mēnešus ilgs romāns ar pievilcīgo seriāla “Glee” aktieri Kordu Overstrītu. Pāris izšķīrās 2018. gada vasarā. Pēc tam sekoja attiecībās ar tehnoloģiju magnātiem Brendanu Vollesu un Brendanu Iribi, kā arī uzņēmēju Leo Robintonu.
Intervijā Emma Vatsone reiz sacīja: “Mani bijušie draugi un partneri parasti likuši man justies ļoti novērtētai. Viņi mani ir atbalstījuši un stiprinājuši.”
Emma kļuva slavena deviņu gadu vecumā, kad tika izvēlēta Hermiones lomai Harija Potera filmās. Pēdējo filmu viņa pabeidza filmēt 2010. gadā, kad bija 20 gadus veca.
Daniels Redklifs, Emma Vatsone un Rūperts Grints gadu gaitā
Pēc “Harija Potera” filmām viņa piedalījās vairākās citās kinolentēs, tostarp “The Perks of Being a Wallflower”, “The Bling Ring” un “The Circle”. Baumo, ka viņa noraidījusi piedāvājumu filmēties mūziklā “La La Land”, kas aktrisei Emmai Stounai atnesa “Oskara” balvu.
Pēdējo reizi Vatsone uz ekrāniem redzēta filmā “Little Women”, kas iznāca 2019. gadā. Viņa arvien vairāk pievēršas darbam kameras otrā pusē. Pašlaik viņa dzīvo ASV un Oksfordā, Lielbritānijā, kur turpina studijas maģistrantūrā.