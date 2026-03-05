Bērnības slogs vai sapņa piepildījums? Daniels Redklifs atklāti par slavu un vai to novēlētu dēlam
Pasaulē plaši pazīstamais Harija Potera lomas atveidotājs Daniels Redklifs pastāstījis, kā spēja tikt galā ar milzīgo slavu, kas viņa dzīvē ienāca jau bērna gados. Zinot popularitātes plusus un mīnusus, vai viņš tagad mudinātu savu dēlu izvēlēties aktiera gaitas?
Britu aktieris Daniels Redklifs kļuva slavens pēc galvenās lomas fantāzijas filmu sērijā, kas balstīta Džoanas K. Roulingas grāmatās. Lielu daļu savas aktiera karjeras viņš pavadīja, filmējoties kopā ar Emmu Vatsoni un Rūpertu Grintu. Nesenā intervijā Danielam pajautāts, kā viņš, būdams bērns, tika galā ar lielo popularitāti un vai vēlētos, lai arī viņa dēls nākotnē kļūtu par aktieri.
Žurnālam “WSJ Magazine” viņš sacīja: “Cilvēki bieži runā par mani, Rūpertu un Emmu – un visiem ‘Harija Potera’ bērniem kopumā – kā par labu piemēru, sakot: ‘Redziet, viss var beigties labi.’ Un jā, tā var būt, taču mēs visi daudz strādājām ar sevi, lai tas patiešām tā būtu.”
Daniels gan atzina, ka nebūtu priecīgs, ja viņa divus gadus vecais dēls izvēlētos aktiera ceļu. “Godīgi sakot, es negribētu, lai mans dēls kļūst par aktieri vai slavenu cilvēku. Manā gadījumā izšķirošais bija tas, ka man ļoti patika būt filmēšanas laukumā,” sacīja Redklifs. 36 gadus vecais aktieris uzsvēra, ka šī profesija var būt sarežģīta un nedroša. Viņš burtiskā nozīmē uzauga “Harija Potera” filmēšanas laukumā Lielbritānijā, kur gandrīz desmit gadus strādāja viena un tā pati komanda, un viņu ieskāva cilvēki, kuri par viņu patiesi rūpējās.
Tomēr Daniels uzskata, ka ne visiem jaunajiem aktieriem dzīvē tik ļoti veicas, un, iespējams, tieši tādēļ viņš nevēlētos, lai paša mazais dēls sekotu šim ceļam.
Daniels Redklifs un viņa dzīvesbiedre Erina Dārka ir kopā jau vairāk nekā 10 gadus. Viņi iepazinās filmas “Kill Your Darlings” uzņemšanas laikā 2012. gadā. Taču par savām romantiskajām attiecībām viņi bija gatavi publiski paziņot vien 2014. gadā, kad pirmo reizi kopā kā pāris apmeklēja “Tony Awards” balvu ceremonijas vakaru.
2023. gada aprīlī Daniels un Erina kļuva par vecākiem savam pirmdzimtajam. Pēc dēla nākšanas pasaulē aktieris atzina, ka nākotnē plāno būt izvēlīgāks attiecībā uz projektiem, pie kuriem izvēlēsies strādāt, lai varētu vairāk laika pavadīt kopā ar savu bērnu.