Reiņa un Maijas Sējānu meita Elza komunikabla jau kopš mazotnes
Viens no spilgtākajiem šovbiznesa pāriem, mūziķi Maija un Reinis Sējāni, savu mazo Elzu jau kopš mazotnes ņem līdzi uz dažādiem pasākumiem, koncertiem, kā arī ceļojumos.
“Elziņa jau visur ir bijusi. Viņai vēl nebija seši mēneši, kad jau bijām "Xiaomi Arēnā" uz "Instrumentu" koncertu. Viņa mums jau kopš mazotnes ir komunikabla. Tāpat arī lielajos Sējānu ģimenes godos – Jāņos un Ziemassvētkos – Elza piedalījusies un komunicē ar saviem radiņiem. Mēs arī cenšamies meitu ņemt sev līdzi, lai viņa redz, kur ejam un ko darām. Protams, ir arī reizes, kad nevaram viņu paņemt līdzi,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāstīja Maija Sējāne. Tikmēr tētis Reinis Sējāns pieskatīja 20 mēnešu veco meitu, kura ar lielu interesi spēlējās ar tēta kolēģa dziedātāja Jāņa Šipkēvica juniora atvasēm. Maija, noraugoties uz meitiņu, vien noteica: “Redz, kā skrien pa kāpnēm un māj visiem ar rociņu, un priecājas!”
Jāņa Šipkēvica autorgrāmatas "Ar dziesmu par dzīvi" atklāšanas svētki
2026. gada 17. februārī Rīgā, mākslas centrā "Zuzeum", notika Jāņa Šipkēvica autorgrāmatas "Ar dziesmu par dzīvi" atklāšanas svētki.
Maija atzīst, ka abi ar Reini daudz strādā un cenšas, lai arī meitai būtu līdzās: “Man jau tūlīt sāksies muzikālais televīzijas šovs "Koru kari", kam esmu muzikālā producente. Reinim atkal savi darbi. Lai gan jāteic, ka pie šova "Koru kari" es lielākoties strādāju no mājām. Svētdienās ir šova tiešraides, un pirmdienās mūziķiem ir mēģinājums. Pārējo laiku strādāju no mājām, komunicēju ar aranžētājiem, mūziķiem un pašiem solistiem. Esmu koncentrējusies uz meitas diendusas laiku, kad varu daudz izdarīt. Kamēr esam darbos, meitu palīdz pieskatīt mana mamma, iesaistās arī Reiņa vecāki. Gaidām savu rindu bērnudārzā, bet izskatās, ka to dabūsim tikai septembrī. Tā kā mūsu meitiņa ir komunikabla, šķiet, ka bērnudārzā labi iejutīsies un viņai būs jautri. Šobrīd dzīvojam savos laukos, meža nostūrī, tāpēc arī ir forši, ka atbraucam cilvēkos un meita visu ko redz un iepazīst.”
Pēc saspringtāka ikdienas grafika līdzko iekrīt brīvāks, tā Sējāni dodas kādā ceļojumā. Pavisam nesen visi trīs atgriezās no Austrijas Alpiem, kur baudīja ziemas priekus. “Ieplānojam sev kā apbalvojumu kādu mazu ceļojumu vai pilnīgāku atpūtu. Tikko bijām paslēpot Alpos, līdzi bija arī mana māsa, kas tikmēr, kamēr mēs ar Reini bijām uz kalna, auklēja Elzu. Taču nākamgad jau Elzai noteikti būs jākāpj uz slēpēm, pamazām un uzmanīgi. Arī mani vecāki uzmanīgi mani uzlika uz slēpēm 2,5 gadu vecumā, un kopš tā laika slēpošana ir mans lielākais vaļasprieks. Lai neaizbaidītu prieku par slēpošanu, mazais cilvēks uz slēpēm ir jāliek uzmanīgi,” norāda Maija Sējāne.
Abi mūziķi cenšas katru gadu aizbraukt paslēpot, vienīgi kovida laikā un tad, kad Maija bija meitas gaidībās, slēpošanas braucieni nav notikuši. “Mums patīk arī aizbraukt uz kūrortu un pagulēt pie baseina, taču slēpošana noteikti ir interesantāka un aktīvāka atpūta. Turklāt slēpojot var baudīt gleznainos Alpus un kārtīgi ieelpot svaigo kalnu gaisu,” par ģimenes aktivitātēm pastāsta Maija.