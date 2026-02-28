Šodien noskaidrosies "Zelta mikrofona" ieguvēji. Turi īkšķi par savu favorītu!
Šodien olimpiskajā centrā "Ventspils" norisināsies krāšņa un svinīga Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" 30 gadu jubilejas ceremonija, kuras vadītāju lomā iejutīsies ētera personības Sanda Dejus, Madara Kivkucāne un Beta Beidz.
Ceremonijā netrūks ne sarkanā paklāja, ne spilgtu muzikālu priekšnesumu, kurus sarūpējuši Ventspils bigbends un Ventspils kamerorķestris, Normunds Rutulis, “Dzeguzīte”, “Apvedceļš”, “Dzelzs vilks”, “Baltic Groove Orchestra” (diriģents – Jānis Ivuškāns), Ivo Fomins ar jaunas dziesmas pirmatskaņojumu, “Very Cool People”, Emilija, “The Sound Poets”, “DAGAMBA”, “Musiqq”, “Iļģi” un citi mākslinieki. Pasākumā gaidāmi arī vairāki muzikāli pārsteigumi.
“”Zelta mikrofons” man ir ļoti mīļš notikums, jo esmu ar šo ceremoniju uzaugusi, turklāt šī būs jau ceturtā reize, kad man būs gods vadīt apbalvošanas ceremoniju. Tie ir mūziķu svētki un iespēja satikties, tāpēc būt daļai no šī notikuma man ir patiess prieks,” atklāj Sanda Dejus.
“Priecājos par iespēju un izaicinājumu pievienoties “Zelta mikrofona” komandai tieši jubilejas gadā, kad ceremonija notiek jau 30. reizi. Tā ir iespēja kopā svinēt mūzikas svētkus un tos, kuri ar neatlaidīgu darbu un mērķtiecību veidojuši Latvijas mūziku ne tikai aizvadītajā gadā, bet daudzu gadu garumā. Šo vakaru gaidu kā īpašus svētkus – ar patīkamu satraukumu, lielu sajūsmu un atbildības sajūtu; tajā pašā laikā jūtos droši, jo vadītājas godā kopā būšu ar jau pieredzējušām un sevi pierādījušām kolēģēm,” atklāj Madara Kivkucāne, savukārt Beta piebilst: “Mūzika man vienmēr ir bijusi tuva, un vietējie mūziķi – mīļi. “Zelta mikrofonu” gaidu ar patīkamu satraukumu, un gatavošanās process notiek pilnā sparā. Frizieris, manikīrs, pedikīrs, sejas un ķermeņa procedūras, treniņi, mērīšanās - sajūta, ka gatavotos pašas kāzām.”
“Ar publiku un plašām tautas masām mēs tāpat tiekamies itin bieži. Taču “Zelta mikrofona” ceremonija ir mūsu cunftes jeb ģildes kopāsanākšana, mūziķu kopības un pleca sajūtas sajušana, kurā bez skaudības un intrigām sveikt savus aroda brāļus un māsas; jaunajiem – atbalsts un uzmundrinājums; vecajiem – pateicība un dziļa paklanīšanās. Šie ir mūsu cilts iekšējie noteikumi, gods, lepnums un cerības. Lai tā būtu vienmēr!” pauž mūziķis, ētera personība un šovmenis Fredis (Andris Freidenfelds).
“Zelta mikrofons 2025”
Latvijas Nacionālajā teātrī aizvadīta mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2025" pasniegšanas ceremonija, kurā nominācijā labākā dziesma triumfēja Chris Noah ...
Šogad visvairāk nomināciju – četras – saņēmusi grupa “Prāta vētra”. Divas nominācijas ieguvuši “Sudden Lights”, “Skyforger”, “Juuk”, “Eklektika”, “Carnival Youth”, Sudrabu sirds un Ozols. Kopumā balvai iesniegti 315 pieteikumi – 140 albumi, 57 dziesmas, 74 videoklipi, 38 debijas albumi un seši koncertieraksti video formātā.
Nominācijas aptver dažādus žanrus:
Džeza, fanka vai soulmūzikas albuma kategorija: “Lupa”, “Sinfonietta Rīga”, Miķelis Dzenuška, Kārlis Auziņš Double Trio, “Eklektika” un Jānis Fedotovs.
Elektroniskās vai deju mūzikas albuma kategorija: “Woodpecker Öö”, “Taran & Lomov”, “Eiii”, “Butterfly d’Effect”, Toms Auniņš.
Hiphopa albuma kategorija: Viņa, “Prospekti”, Ods, “Pionieris”, Sudrabu sirds, Ozols.
Indie/alternatīvās mūzikas albuma kategorija: Keitija Bārbale, “Alejas”, “Stūrī zēvele”, “Jaunība”, “Juuk”.
Starpžanru/instrumentālās mūzikas albuma kategorija: Pauls Busulis, Intars Busulis un Andris Keišs, Jēkabs Jančevskis, Oskars Petrauskis un Liepājas simfoniskais orķestris, Daumants Kalniņš ar LR kora solistiem, grupa “Aģentūra”.
Tradicionālās popmūzikas albuma kategorija: Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hansa Anteheda grupa, Sandris Sproģis, Guntars Račs, Edvards Strazdiņš, “Sestā jūdze”.
Albuma bērniem kategorija: Lauris Reiniks, Ilona Berga, “Tutas lietas”, Laura Polence, Annija Putniņa un Tīnūžu Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Tī mažors”.
Popmūzikas albuma kategorija: “Raum”, “Prāta vētra”, Patrisha, “Sudden Lights”, Elizabete Gaile.
Roka/metāla albuma kategorija: “Depustūtes”, “Pienvedēja piedzīvojumi”, “Bēdu brāļi”, “Skyforger”, “Martas asinis”.
Tautas/pasaules mūzikas albuma kategorija: “The Baltic Sisters”, “Kaktu balles muzikanti”, Arta Jēkabsone, “Grodi”, “Sviests 11”.
Klasiskās/vokālās mūzikas albuma kategorija: Arta Arnicāne, Ilona Meija, “Trio Baltia”, Reinis Zariņš, Liepājas simfoniskais orķestris.
Debijas albuma kategorija: Emilija, “Pidari”, Antuanete, “Eklektika”, Atvara.
Videoklipa kategorija: “Prāta vētra”, Evija Vēbere, “Carnival Youth”, Tikasha Sakama, Fiņķis.
Dziesmas kategorija: “Alejas”, “Sudden Lights”, “Carnival Youth” un Evija Vēbere, “Astro’n’out”, Fiņķis.
Albuma dizaina kategorija: “Skyforger”, “Juuk”, “Grodi”, Aija Alsiņa, “Prāta vētra”.
Koncertieraksta video kategorija: “Stūrī zēvele”, Guntars Račs, “R.A.P.” un Igo, “Prāta vētra”, Sudrabu sirds un Ozols.
Balvu “Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā” šogad saņems postfolkloras grupa “Iļģi”. Laureāti tiks noskaidroti 28. februārī Ventspils olimpiskajā centrā.
"Zelta mikrofona" nominantu izziņošanas pasākuma viesi
