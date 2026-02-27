Cilvēki aptin muti ar pārtikas plēvi un “ēd bez kalorijām” - trakais “TikTok” trends satrauc mediķus
Platformā “TikTok” straujus apgriezienus uzņem satraucoša un neparasta tendence – to dēvē par “plastmasas ēšanu”, un vairums lietotāju, kas to izmanto, apgalvo, ka tā palīdz īsā laikā zaudēt svaru.
Video redzams, kā cilvēki aptin muti ar pārtikas plēvi, uz plēves uzliek ēdienu, viegli iekož, lai izbaudītu garšu, un pēc tam visu saturu izspļauj. Šādā veidā viņi domā, ka var “ēst” bez kalorijām.
Šie video ir šokējuši daudzus skatītājus. Daži klipi dažu dienu laikā sasnieguši tūkstošiem skatījumu. Lietotāji īsajos video apgalvo, ka šī metode ļauj ēst, faktiski nepieliekot pūles ēdienu norīt. Citiem tas šķiet kā ātrs risinājums liekā svara problēmai. Tomēr veselības speciālisti šobrīd izsaka nopietnas bažas par šo neparasto praksi.
“Plastmasas ēšana” nav sarežģīts jēdziens. Cilvēki uzskata, ka var košļāt ēdienu, to nenorijot, un tas var likt smadzenēm noticēt, ka ķermenis ir paēdis. Viņi pat domā, ka organisms noticēs, ka kaut kas ir apēsts. Tā kā ēdienu izspļauj, viņi uzskata, ka neuzņem kalorijas.
Šīs metodes piekritēji apgalvo, ka tā var samazināt izsalkumu un novērst pārēšanos. Tomēr ārsti norāda, ka nav zinātnisku pierādījumu, ka tas darbotos. Patiesībā ēšana bez norīšanas un sekojoša izspļaušana var palielināt kuņģa skābes daudzumu un vēlāk atstāt cilvēku vēl izsalkušāku.
Pēc mediķu domām, muti pārklāt ar plastmasu ir bīstami. Pastāv reāls aizrīšanās risks, ja plēve saplīst vai noslīd. Nejauša mazu plastmasas gabaliņu norīšana var izraisīt zarnu nosprostojumu vai citas iekšējas problēmas.
Bažas pauž arī zobārsti. Pārmērīga košļāšana un ēdiena spļaušana var kaitēt zobiem un smaganām. Turklāt, neēdot “pareizi”, var rasties nepietiekams uzturs.
Ilgtermiņā tas var novest pie vājāka ķermeņa un pasliktinātas mentālās veselības. Citi speciālisti pieļauj, ka šī tendence var būt saistīta arī ar ēšanas traucējumiem, kuriem nepieciešama nopietna medicīniskā palīdzība.
Par šo tēmu runā arī citās platformās, tostarp X, kur daudzi lietotāji reaģējuši ļoti asi. Saturs ir šokējošs un neveselīgs, kā saka daļa cilvēku, tomēr citi vaicā, vai šī tendence patiešām darbojas.
Video joprojām izplatās, un ārsti aicina jauniešus nemēģināt tik ekstrēmas metodes, neapzinoties iespējamo kaitējumu, ko tās var radīt.