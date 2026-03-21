Svaigpiena iepirkuma cena janvārī Latvijā samazinājusies par 5%
Svaigpiena iepirkuma cena šogad janvārī Latvijā bija 42,76 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 5% mazāk nekā pērn decembrī, bet, salīdzinājumā ar 2025. gada janvāri, cena samazinājusies par 12,1%, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta jaunākie dati.
Savukārt janvārī vidējā svaigpiena iepirkuma cena Eiropas Savienībā (ES) bija 45,15 eiro par 100 kilogramiem, kas ir par 6% mazāk nekā pagājušā gada decembrī un par 15,9% mazāk nekā 2025. gada janvārī. ES svaigpiena iepirkuma cena decembrī bija par 5,3% lielāka nekā Latvijā.
Latvijā piena iepirkums janvārī, salīdzinot ar 2025. gada janvāri, samazinājies par 4,6% un bija 65 268 tonnu. Savukārt piena iepirkums pērn 12 mēnešos pieauga par 0,6%, salīdzinot ar 2024. gada 12 mēnešiem, un bija 838 300 tonnu.
Ministrijā norāda, ka ES valstīs pērn 12 mēnešos iepirkts 147,87 miljons tonnu piena, kas ir par 1,6% vairāk nekā tādā pašā periodā gadu iepriekš. Pasaulē kopumā pērn piena ražošana pieauga par 2%, salīdzinājumā ar 2024. gadu.
Pērn ES valstīs 12 mēnešos, salīdzinot ar to pašu periodu 2024. gadā, saražots par 6% vairāk sviesta, par 5% vairāk vājpiena pulvera, bet siers saražots par 2% vairāk. Savukārt koncentrēta piena ražošana samazinājusies par 10% un pilnpiena pulvera ražošana par 8%.
Atbilstoši "www.clal.it" datiem, 2025. gada 12 mēnešos, salīdzinot ar 12 mēnešiem gadu iepriekš, ES vājpiena pulvera eksports pieaudzis par 12%, raudzēto produktu eksports - par 10%, siera - par 3%, sūkalu - par 2% un sviesta - par 1%. Savukārt nefasēta piena eksports samazinājies par 13%, kondensēta piena eksports - par 9%, zīdaiņu pārtikas par - 2% un fasēta piena - par 1%.
Vājpiena pulvera eksports samazinājies uz Alžīriju par 20% un Ķīnu - par 16%. Siera eksports pieaudzis uz Ukrainu par 12%, Lielbritāniju - par 8% un Kanādu - par 3%, bet samazinājies uz ASV par 3%. Sviesta eksports pieaudzis uz ASV par 15% un Dienvidkoreju - par 7%, bet krities uz Ķīnu par 12% un Saūda Arābiju - par 9%.
Pēc "www.clal.it" datiem, pērn 12 mēnešos, salīdzinot ar 2024. gada 12 mēnešiem, sviesta imports pieaudzis par 93%, vājpiena pulvera - par 11%, siera - par 6%, sūkalu - par 5,3%, kā arī fasēta un nefasēta piena - par 3%.
Sviesta imports no Ukrainas pieaudzis četras reizes un divas reizes no Jaunzēlandes, kā arī sviesta imports pieaudzis no Lielbritānijas par 50%, bet astoņas reizes samazinājies no Austrālijas. Vājpiena pulvera imports no Lielbritānijas pieaudzis par 26%. Siera imports pieaudzis divas reizes no Norvēģijas, no Šveices - par 5% un Ukrainas - par 3%, bet samazinājies no Lielbritānijas par 2%. Sūkalu imports pieaudzis no Ukrainas par 14% un Lielbritānijas - par 11%.