Ilustratīvs attēls.
Bizness un ekonomika
Šodien 15:02
Par maksātnespējīgu pasludināts Latvijas degvielas vairumtirgotājs, kas darbojās kopš 1995. gada
Degvielas vairumtirdzniecības uzņēmums "Bio Energy LV" (iepriekš "Sumata") ir pasludināts par maksātnespējīgu, liecina Maksātnespējas reģistra informācija.
Kurzemes rajona tiesa kompānijas maksātnespējas procesu sākusi pirmdien, 16. martā. Par maksātnespējas administratoru iecelta Māra Zepa.
Kreditoru pieteikšanās termiņš ir šā gada 20. aprīlis.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai otrdien, 17. martā, bija reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds 176 241 eiro apmērā.
"Bio Energy LV" apgrozījums 2024. gadā bija 5,112 miljoni eiro, kas ir par 8,7% mazāk nekā 2023. gadā, kā arī uzņēmums cieta zaudējumus 529 493 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
Uzņēmums reģistrēts 1995. gadā, un tā pamatkapitāls ir 546 378 eiro, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmumā 97% "Bio Energy LV" kapitāldaļu pieder Mārim Feldmanim, bet 3% - SIA "Atamuss".