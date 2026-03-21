Pionieru ielu Ciemupē vēlas pārdevēt citā vārdā. Noskaidrots kādā
Pērnā gada nogalē Ogresgala pagastā tika rīkota iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu, vai viņi Ciemupē vēlas saglabāt padomju laika mantojumu - ielu, kas nosaukta jauno ļeņiniešu vārdā par Pionieru ielu. Nu aptauja noslēgusies un noskaidrots, kādā vārdā vairākums vēlas dēvēt šo ielu.
Iela atrodas Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Publiskajai apspriešanai tika izvirzīti vairāki ielas nosaukuma varianti: Celmlaužu iela, Pļavas iela, Dāvja Ādama iela, Loka iela, Upes iela, Ciemupes iela, Pirmā iela, Jaunatnes iela, Lībiešu iela, Rītausmas iela, Skautu iela un Lata iela.
Kopumā publiskajā apspriešanā par ieceri nosaukuma “Pionieru iela” maiņai piedalījās 23 respondenti, no tiem 10 respondentu anketas nebija derīgas, norāda pašvaldībā.
Viens respondents atbalsta maiņu uz nosaukumu "Celmlaužu iela", viens - "Pļavas iela", trīs respondenti - "Ciemupes iela", pieci respondenti - "Rītausmas iela". Daži respondenti izteikuši vēlmi saglabāt Pionieru ielas nosaukumu.
Noskaidrojot sabiedrības viedokli un apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus, secināms, ka vislielāko atbalstu ielas nosaukuma maiņai ieguvis nosaukums "Rītausmas iela", vēsta Ogres novada pašvaldība.