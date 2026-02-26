Tramps tālruņa sarunā ar Zelenski paziņojis, ka vēlas panākt miera vienošanos mēneša laikā
ASV prezidents Donalds Tramps aizvadījis 30 minūšu tālruņa sarunu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurā paziņojis, ka vēlas panākt Ukrainas-Krievijas miera vienošanos mēneša laikā.
Par aptuveni 30 minūtes ilgo sarunu informēja Ukrainas amatpersona un vēl divi avoti, kuriem ir zināšanas par notikušo. Tā bija pirmā abu līderu saruna kopš viņu tikšanās Davosā janvāra beigās. Medijs "Axios" norāda, ka sarunā piedalījušies arī Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un znots Džareds Kušners, kuriem ceturtdien Ženēvā paredzēta tikšanās ar Ukrainas pārstāvjiem. Saruna notika dienu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ceturtās gadadienas.
Saskaņā ar avotu teikto saruna starp Trampu un Zelenski bijusi draudzīga un pozitīva. Zelenskis pateicies Trampam par atbalstu un paudis pārliecību, ka tikai viņš spēj panākt, lai Krievijas vadonis Vladimirs Putins aptur karu. "Tad Zelenskis teica, ka cer, ka karš beigsies šogad, uz ko Tramps atbildēja, ka karš notiek jau pārāk ilgi, un sacīja, ka vēlētos, lai tas beigtos mēneša laikā," medijam sacīja viens no avotiem.
Viens no apspriestajiem jautājumiem bija iespējamais trīspusējs līderu samits starp Trampu, Zelenski un Putinu. Zelenskis iepriekš norādījis, ka domstarpības par teritoriālajiem jautājumiem varētu pārvarēt tiešās līderu sarunās. Tramps paudis gatavību strādāt pie šāda samita organizēšanas, ja nākamā ASV, Krievijas un Ukrainas sarunvedēju tikšanās marta sākumā sniegs progresu. Tāpat Tramps atkārtoti apliecinājis gatavību nodrošināt Ukrainai nozīmīgas ASV drošības garantijas kā daļu no iespējamās miera vienošanās.