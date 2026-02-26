Ceturtdien piekrastē pastiprināsies vējš
Ceturtdiena būs pārsvarā mākoņaina, bet valsts piekrastē pastiprināsies vējš, vēsta sinoptiķi.
Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, vietām ziemeļos nokritīs pa kādai sniegpārslai, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš piekrastes rajonos pastiprināsies brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē (m/s). Gaiss iesils līdz -2…+3 grādiem. Rīgā lielākoties būs mākoņains laiks, bet būtiski nokrišņi joprojām nav gaidāmi. Dominēs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā pastiprināsies līdz 15 m/s. Gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap nulli.
Tikmēr "Latvijas valsts ceļi" ziņo, ka ceturtdienas rītā apledojums vietām pie Saldus un Gulbenes apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem. Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šoseja posmā no Blīdenes līdz Skrundai, pa Saldus - Kuldīgas ceļu Saldus novadā un pa Gulbenes - Smiltenes ceļu Gulbenes novadā. Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas, Ventspils, Saldus, Dobeles, Tukuma, Aizkraukles, Daugavpils, Krāslavas, Preiļu, Gulbenes, Balvu, Alūksnes, Valmieras un Limbažu apkārtnēs.