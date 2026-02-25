Mūžībā devusies Sējas pagasta iedzīvotāja, bijusī deputāte un sabiedriski aktīvā novadniece Anna Ozoliņa.
Mūžībā devusies bijusī Sējas novada deputāte
20. februārī pēc ilgas un smagas slimības mūžībā devusies Sējas pagasta iedzīvotāja, bijusī deputāte un sabiedriski aktīvā novadniece Anna Ozoliņa, ziņo Saulkrastu novada pašvaldība.
Anna Ozoliņa dzimusi 1945. gada 4. februārī Sējas pagasta "Ziedkalnos", un viss viņas mūžs bijis cieši saistīts ar Sējas pagastu.
Līdzcilvēki viņu augstu novērtēja, vairākkārt ievēlot par domes deputāti.
Vēstīts, ka strādājot par grāmatvedi, Anna Ozoliņa vienmēr bijusi atsaucīga un gatava palīdzēt ar padomu, savukārt ikdienā aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā dzīvē, darbojoties senioru biedrībā "Sējas pīlādzis".
Tiek norādīts, ka atvadīšanās notiks sestdien, 28. februārī, plkst. 13.00 no Siguldas novada Ziemeļu kapu kapličas.