Žāvētas ķirzakas un transvestītu šovi - pašmāju slavenības šovā "Četri uz koferiem" atklās Āzijas kontrastus
Skatītāju iemīļotais ceļojumu šovs "Četri uz koferiem" dodas uz kontrastiem bagāto Singapūru un saulaino Taizemi! Ceļā dodas raiba četrotne - dziedātāja Marija Naumova, mūziķis Jānis Pētersons, šefpavārs Elmārs Tannis un grima meistare Dita Grauda.
Jau no 28. februāra kanālā "360" būs redzams, kā viņi ne tikai baudīs Āzijas eksotiku, bet arī centīsies tikt galā ar neparedzamiem izaicinājumiem, ko sagatavojuši cits citam.
Kā pirmā atbildību par grupas plāniem un budžetu uzņemsies dziedātāja Marija Naumova, kura grupu iepazīstinās ar moderno Singapūru. Lai gan pilsēta ir viena no dārgākajām pasaulē, Marija pierādīs, ka iespaidus var gūt arī bez maksas, baudot grandiozo strūklaku šovu pie pilsētas promenādes. Tomēr lielākais izaicinājums četrotni gaidīs vakariņās – visiem četriem būs jāpaēd, iekļaujoties 20 eiro. Ja budžets tiks pārsniegts, grupa zaudēs 200 eiro no kopējā maciņa. Vai ceļotājiem tas būs pa spēkam? Eksotikas cienītājus pārsteigs arī neparasta vizīte vietējā aptiekā, kur plauktos gozējas žāvētas ķirzakas, kā arī smakojošā augļa duriāna degustēšana.
Ceļojuma otrajā daļā vadības grožus pārņems grupas "Citi zēni" solists Jānis Pētersons, vedot ceļotājus uz Taizemes sirdi Bangkoku. Jānis saviem biedriem sarūpējis naktsmājas visai dīvainā viesnīcā. Kā saka Marija – viņas istabā ir logs, taču šķiet, ka to neviens nav mazgājis kopš viesnīcas uzbūvēšanas... Pirmajā vakarā Jānis vēlas visus vest uz tradicionālo restorānu, taču pēkšņi visi plāni pajuks. Kas īsti notika? Tāpat skatītāji varēs novērtēt četrotni tradicionālos tērpos, apmeklējot krāšņos tempļus, kā arī sekot līdzi viņu gaitām kulinārijas meistarklasē un košā transvestītu šovā, kas ir neatņemama Bangkokas vizītkarte.
Turpretim šefpavārs Elmārs Tannis izvēlēsies neierastu maršrutu – nelielu salu netālu no Pataijas, kur masveida tūrisms vēl nav paspējis iesakņoties. Kamēr Elmārs sola mieru un atpūtu pie baseina, grupa mēģinās saprast, ko iesākt uz salas, kuru var apiet 30 minūtēs. Ceļojuma noslēguma daļa uzticēta grima meistarei Ditai Graudai, kura nolēmusi grupu lutināt ar pieczvaigžņu luksusu Pataijā. No dārgiem kokteiļiem uz debesskrāpju jumtiem līdz koka arhitektūras šedevriem – Ditas plāns viennozīmīgi liks pārējiem ceļabiedriem aizdomāties par budžeta robežām. Vai visam pietiks naudas? To visu lūkojiet jau no 28. februāra kanālā "360".