Filmas "Kalnu aukas" zvaigzne Džeikobs Elordi varētu būt nākamais Džeimss Bonds. Fani vīlušies
Jaunākā informācija liecina, ka aktieris Džeikobs Elordi varētu pievienoties “Džeimsa Bonda” franšīzei jau 2026. gadā, turklāt šobrīd viņa vārds izskan iespējamo šī gada “Oskara” balvas kandidātu skaitā. Elordi nominēts labākā otrā plāna aktiera kategorijā par darbu filmā “Frankenšteins”.
Izskanējušas runas, ka 28 gadus vecais austrāliešu aktieris Džeikobs Elordi ir viens no nopietnākajiem kandidātiem uz slepenā aģenta Džeimsa Bonda lomu 26. franšīzes filmā, tomēr fani nav sajūsmināti par šādu perspektīvu.
Elordi šobrīd risinot sarunas ar kompāniju “Amazon MGM” un filmas režisoru par aģenta 007 lomu, taču oficiāls paziņojums vēl nav izskanējis. Baumas strauji izplatījušās sociālajos tīklos pēc tam, kad konts “DeuxMoi” un citi Holivudas iekšējās informācijas avoti dalījās ar līdzīgiem jaunumiem. Ja filmas “Kalnu aukas” zvaigzne aizstātu Danielu Kreigu slepenā aģenta lomā, viņš kļūtu par otro austrāliešu aktieri, kurš atveido leģendāro spiegu — pēc Džordža Leizenbija.
Drīz pēc ziņas izplatīšanās sociālajos tīklos Bonda fani steidza paust savu viedokli, un lielākā daļa neslēpa vilšanos. Vairāki platformas “X” lietotāji dalījās ar saviem sapņu kandidātiem, kuri viņuprāt būtu lieliski piemēroti Džeimsa Bonda lomai. Šo aktieru vidū tika minēts Kalums Tērners, Ārons Teilors-Džonsons, Idriss Elba, Toms Holands, Hariss Dikinsons, Skots Rouzs-Māršs un citi.
Kāds lietotājs, kurš bija dziļi vīlies par to, ka lomu varētu pārņemt izskatīgais Elordi, rakstīja: ““Amazon” pārvērš visu laiku leģendārāko spiegu par “TikTok” iekāres lamatām Z paaudzei”, bet cits pauda sašutumu: “Nu, ar to šī franšīze ir beigusies, tas ir skaidrs. Jūs varējāt izvēlēties Idrisu Elbu (kurš šai lomai bija ideāls), bet izvēlējāties šo? Nopietni?”
Trešais piebalsoja: “Es pat nevaru iedomāties pāreju no Daniela Kreiga (viena no savas paaudzes izcilākajiem aktieriem) uz Džeikobu Elordi.”
Aktiera izvēle Džeimsa Bonda atveidojumam nav oficiāli apstiprināta un tās ir tikai baumas, kas satricinājušas internetu un franšīzes dedzīgākos fanus. Šobrīd zināms, ka Elordi tiek uzskatīts par potenciālu “Oskara” ieguvēju par lomu filmā “Frankenšteins”, kas šajā balvu sezonā aktierim atnesusi jau vairākas godalgas. Vai Džeikoba Elordi aktiermeistarība, kas izpelnījusies visnotaļ augstu atzinību, spēs pārliecināt fanus arī Džeimsa Bonda lomā, ja šīs baumas tomēr izrādīsies patiesas?