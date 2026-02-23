Neticēsiet! Karalis Čārlzs sēž pirmajā rindā Londonas modes nedēļas skatē
Britu karalis Čarlzs III pirmo reizi piedalījies Londonas modes nedēļas skatē. Monarhs apmeklēja atklāšanas pasākumu, kas notika dažas stundas pēc tam, kad tika arestēts Epstīna skandālā iesaistītais viņa brālis Endrū Mauntbatens-Vindzors.
Karalis Čarlzs III ieradās uz Londonas modes nedēļas atklāšanu, tērpies pelēkā vienrindas pogājuma uzvalkā un ieņēma vietu pirmajā rindā Tolu Kokeres rudens/ziemas kolekcijas skatē, kas notika “180 Studios” telpās Londonas centrā.
Karalis Čārlzs apmeklē Londonas modes nedēļu 2026. gada 19. februārī
Viņa parādīšanās sekoja paziņojumam, kas tika izdots agrāk tajā pašā dienā, kurā monarhs norādīja, ka "izmeklēšanai jānorit atbilstoši likumam” un pauda "dziļas bažas" par sava brāļa Endrū Mauntbatena–Vindzora arestu, kuru tur aizdomās par amatnozieguma izdarīšanu. Endrū tika aizturēts savā 66. dzimšanas dienā saistībā ar apgalvojumu, ka, pildot Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa pienākumus, viņš dalījies ar konfidenciālu informāciju ar nu jau mirušo, par seksuāliem noziegumiem notiesāto Džefriju Epstīnu.
Londonas modes nedēļas skates laikā karalis Čārlzs sēdēja līdzās modes dizainerei Stellai Makartnijai un Britu modes padomes izpilddirektorei Lorai Veirai.
77 gadus vecais monarhs palika uzticīgs savam gadiem ilgi ievērotajam ģērbšanās stilam. Pelēko uzvalki viņš bija papildinājis ar lavandas toņa detaļām – purpura krāsas zīda kabatlakatiņu, baltu kreklu ar mēļām svītrām un bāli violeta toņa kaklasaiti. Šīs pasteļkrāsu nianses viegli atsvaidzināja izskatu, kas atspoguļo viņa gadu desmitiem ievēroto klasisko stilu.
Karalis ir pazīstams ar savu ilgtspējīgo "uzšūt-valkāt-pāršūt" pieeju modei, bieži vien atkārtoti valkājot un labojot apģērbus, nevis tos aizstājot ar jauniem. Viņa iecienītais siluets ir uzvalks ar platiem atlokiem, bieži gaiši pelēkā vai tumši zilā krāsā, kuru šuj izslavētās Savile Row ielas drēbnieki “Anderson & Sheppard”.
Izvēle apmeklēt Londonas modes nedēļas pasākumu sev ierastā uzvalkā – nevis izvēloties modes tendencēm sekojošu izskatu – atspoguļoja ilgtspējības un meistarības vērtības, kas bieži tiek uzsvērtas modes nedēļas diskusijās.
Viņa klātbūtne iezīmē pirmo reizi kopš 2018. gada, kad augsts britu karaliskās ģimenes pārstāvis sēdējis pirmajā rindā Londonas modes nedēļā. Tajā gadā “vēsturi uzrakstīja” karaliene Elizabete II, pagodinot Ričarda Kvinna modes skati un sēžot skatītāju zālē līdzās modes ikonai Annai Vintūrai. Pēc tam Viņas Majestāte pasniedza dizaineram pirmo Karalienes Elizabetes II balvu britu dizainā. Šis brīdis tika uzlūkots kā vēsturiska karaliskā atbalsta izpausme britu modes jaunajiem talantiem.
Karaliene Elizabete II apmeklē Londonas modes nedēļu
Lai gan karaliskās ģimenes pārstāvji turpina atbalstīt britu dizainu, izvēloties šos tērpus un sekmējot nozares iniciatīvas, personiska parādīšanās modes skatēs ir bijusi reta. Tāpēc karaļa klātbūtne bija simboliska – norādot uz modes nozīmi ne tikai kā komerciju, bet arī kā kultūras pasākumu.
Karaliskā ģimenes iesaistīšanās britu modē ir bijusi vēsturiski nozīmīga. Princeses Diānas garderobe astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, kas lielākoties tika veidota no britu dizaineru darbiem, palīdzēja Londonas zīmoliem iegūt globālu atpazīstamību. Savukārt karalienes Elizabetes II parādīšanās 2018. gadā nostiprināja monarhijas interesi atbalstīt vietējos talantus, īpaši jaunos dizainerus.
Karalis Čarlzs pats jau gadu desmitiem atbalsta ilgtspējīga dizaina principus. Būdams Velsas princis, viņš atbalstīja iniciatīvas, kas bija vērstas uz atbildīgu izturēšanos pret vidi modes industrijā, veicinot vietējo ražošanu un tradicionālo meistarību. Viņa paša garderobe – bieži vien vairākus desmitus gadus veca un rūpīgi uzturēta – ir minēta kā apzināta patēriņa piemērs.
“180 Studios” telpās valdīja pieklusināta atmosfēra, kad monarhs ieņēma savu vietu starp redaktoriem, pircējiem un nozares pārstāvjiem. Kad modeļi iznāca uz skatuves, karalis vēroja no pirmās rindas, reizēm noliecoties uz priekšu, lai tuvāk aplūkotu detaļas. Viņa klātbūtne bija gan cieņas apliecinājums tradīcijām, gan atbalsts mūsdienīgai modes dizianerei, kāda ir britu-nigēriešu izcelsmes māksliniece Tolu Kokere.