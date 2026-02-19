Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - satrakojušies vienradži, cīņa par izdzīvošanu un balerīna pret slepkavu baru
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties satīrisku šausmu komēdiju "Vienradža nāve", krimināltrilleri "Pieķerts nozieguma vietā" un spraiga sižeta filmu "Balerīna".
Bīstama spēle
Vensdejas lomas atveidotāja Dženna Ortega filmā par vienradžiem? Tātad domāta padsmitniecēm, jūs iesauksieties. Un gauži alosieties. Šoreiz fantastiskie radījumi neuzvedas tā, kā parasti tos attēlo. Izrādās, ka to ragi ir ļoti noderīgi, lai iznīcinātu cilvēkus…
Tēvs ar meitu ir ceļā uz brīvdienu māju, kad viņu ceļu šķērso dzīvnieks, kuru tie notriec. Tas ir vienradzis! Kamēr viņi domā, ko lai ar to iesāk, situācijā iesaistās tēva priekšnieks ar sievu. Alkatīgā miljonāru ģimenīte ir apņēmības pilna nopelnīt kaudzi naudas, izmantojot maģiskā dzīvnieka ārstnieciskās spējas. Varbūt vienradža ķermenis spēs ārstēt vēzi vai citas slimības? No šī brīža bīstamās spēles sekas vairs nav prognozējamas.
Aktieri visi kā viens pēc filmas intervijās norādīja, ka bijis liels prieks baudīt tehniskās komandas veikumu – uzņemšanas laukumā varēja tiešām sajusties kā vienradžu sabiedrībā. “Mums bija neticami leļļu meistari, protams, arī lieliski specefekti. Bet mums kā aktieriem īpaši tīkami bija tas, ka redzējām vienradžus kā lelles, redzējām tos patiešām kustamies,” saka Vils Poulters. Viņam piebalso arī kino veterāns Ričards Grānts, bilstot, ka šoreiz nācies iztikt bez sliktākā iespējamā skatuves partnera – uz nūjas uzspraustas tenisa bumbiņas. “Mums ne reizi nenācās skatīties uz nūju, kam galā bumbiņa, un iztēloties, ka tas ir vienradzis. Mums bija īstas lelles, īsti palīgi, mēs tos pat varējām glaudīt,” nosmej viņš.
Cīņa par izdzīvošanu
Kritiķu atzītā režisora Darena Aronovska katra filma ir liels notikums, un nu klāt viņa jaunākais veikums – krimināltrilleris "Pieķerts nozieguma vietā".
Izdegušais bijušais beisbola spēlētājs Henks Tompsons negaidīti nonāk cīņā par izdzīvošanu deviņdesmito gadu Ņujorkas noziedzīgajā vidē. Viņš ir spiests orientēties pasaulē, par kādu nekad nav iedomājies.
Balerīna pret slepkavu baru
"Balerīna" ir piektā filma populārajā "Džona Vika" franšīzē, kas kases ieņēmumos jau sapelnījusi vairāk nekā vienu miljardu ASV dolāru.
Darbība risinās filmas "Džons Viks 3: Parabellum" notikumu laikā un seko Īvai Makaro, kas uzsāk apmācību "Krievu romu" slepkavu tradīcijās. Galveno lomu filmā atveido Holivudas zvaigzne Ana de Armasa, kas par gatavošanos darbam smej: “Baleta treniņi, godīgi sakot, bija grūtāki nekā kaujas treniņi. Balets prasa tik lielu precizitāti, tik stingru katra muskuļa kontroli. Katru rītu es trenējos trīs stundas baletā, pēc tam divas stundas kaujas horeogrāfijā un vēl stundu ieroču apmācībā.”