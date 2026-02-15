Liepājā top izrāde par Mārtiņu Freimani, visas biļetes jau izpirktas. Bet kas tēlos galveno lomu?
Liepājas teātrī 28. februārī pirmizrādi piedzīvos muzikālā izrāde "Freimanis", kas veltīta mūziķim Mārtiņam Freimanim (1977–2011). Izrāde vēl pirms pirmizrādes izraisījusi milzu interesi - biļetes jau izpirktas.
Mārtiņš Freimanis dzimis 1977. gada 7. februārī Liepājā un bija viens no savas paaudzes spilgtākajiem latviešu mūziķiem. Viņš bija grupas "Tumsa" līderis un daudzu populāru dziesmu autors. Freimanis aizgāja mūžībā 2011. gadā nepilnu 34 gadu vecumā. Šogad Mārtiņam būtu palikuši 49 gadi. Viņa dzīve bija ļoti īsa, taču atstātais radošais mantojums turpina skart cilvēku sirdis.
Mārtiņš Freimanis kinofilmās un seriālos
Mārtiņš Freimanis kinofilmās “Man patīk, ka meitene skumst” un “Dancis pa trim”, seriālos “Neprāta cena” un “UgunsGrēks” un izrādē izrādē ...
Galveno lomu atveidos Valts Skuja
Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", galveno lomu izrādē atveidos 28 gadus vecais Liepājas teātra aktieris Valts Skuja, kuru jau tagad bieži salīdzina ar Mārtiņu Freimani. Skuja ir daudzpusīgs skatuves mākslinieks, un šī viņam ir viena no līdz šim atbildīgākajām lomām. Valtam Skujam ir muzikāla izglītība – skolas gados viņš apguvis instrumenta spēli un dziedāšanu, tostarp spēlējis klarneti. Šīs prasmes būtiski noder arī šajā izrādē.
Režisors: “Pēkšņi uz viņu uzkrita gaisma...”
Izrādes režisors Mārtiņš Kalita žurnālam "Kas Jauns" stāsta, ka izrādes tapšana prasījusi vairāk nekā gadu – vākti arhīvu materiāli, bijušas sarunas ar cilvēkiem, kuri Freimani pazina. Ideja par Valtu Skuju kā galvenās lomas atveidotāju dzimusi neplānoti. “Mēs reiz sēdējām kafejnīcā, runājām. Pēkšņi uz viņu uzkrita gaisma. Tas bija pavisam īss mirklis, bet tajā sekundē viņš man ļoti atgādināja Mārtiņu Freimani.” Šis neesot par ārējo līdzību, bet par sajūtu. “Kaut kas skatienā, kustībā, klusumā. Tajā brīdī arī sapratu, ka varbūt šis ir cilvēks, ar kuru šo stāstu var stāstīt.”
Viņš atzīst, ka šī loma Valtam nav viegla. “Viņš ir ļoti satraukts. Tā ir milzīga atbildība. Šī izrāde uzdod vairāk jautājumu nekā sniedz atbilžu, un tas aktierim nav vienkārši. Bet viņš strādā ar pilnu atdevi.” Izrāde nav dokumentāla biogrāfija, bet muzikāls un poētisks stāsts par personību. “Par Mārtiņu ir ļoti daudz faktu. Bet mani interesē pirmām kārtām cilvēks,” skaidro Kalita. “Katram bija savs Mārtiņš. Un tieši tas man šķita pats svarīgākais.”
Koncerts "Mans draugs Mārtiņš Freimanis"
28. augustā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, notika koncerts "Mans draugs Mārtiņš Freimanis".
Režisors pats devies pie cilvēkiem, uzklausījis viņu atmiņas, apzinoties, ka laiks ir pagājis un ne viss ir saglabājies. “Ja mēs intervētu visus, kurus Freimanis savā dzīvē ir skāris, izrāde būtu vismaz desmit stundas gara,” viņš smejas. “Tāpēc bija jāizvēlas – nevis visi cilvēki, bet tie, kuru stāsti veido kopainu.” Kalita atzīst, ka viņa paša saskarsme ar Mārtiņu Freimani bijusi minimāla – viens kopīgs brauciens no Liepājas uz Rīgu. “Bet es pazinu viņa draugus, to Liepājas vidi. Tajā bija ļoti spēcīga brīvības sajūta – ka pasaule ir vaļā un viss ir iespējams. Tas Mārtiņā ļoti dzīvoja.”
“Mana mīļākā dziesma neskanēja...”
Kalita uzsver, ka mūzika izrādē nav tikai papildinājums stāstam, bet gan tā pamats. “Katram cilvēkam ir sava Freimaņa dziesma,” viņš saka. “Kādam tā saistās ar pusaudža gadiem, kādam ar pirmo mīlestību. Tās dziesmas dzīvo cilvēkos, ne tikai radio vai albumos.”
Tieši dziesmu atlase bijusi viena no sarežģītākajām, veidojot izrādi. Freimaņa repertuārs ir ļoti plašs, tāpēc pilnībā apmierināt visas gaidas nav iespējams. “Mēs apzināmies, ka noteikti kāds teiks – mana mīļākā dziesma neizskanēja. Bet šī izrāde nav “labāko dziesmu izlase”. Dziesmām ir jākalpo stāstam,” skaidro režisors.
Valta Skujas mamma: “Visa latviešu tauta mīl Freimani”
"Kas Jauns" sazinājās arī ar galvenās lomas atveidotāja Valta Skujas mammu – horeogrāfi, deju pedagoģi un XII–XVI Deju svētku virsvadītāju Guntu Skuju. Viņa neslēpj, ka šis process viņai kā mammai ir ļoti emocionāls.
“Jūs man uzdevāt ļoti smagu jautājumu,” viņa saka. “Kā mamma var justies? Protams, es mīlu Mārtiņa Freimaņa mūziku. Viņš ir ļoti nozīmīgs daudziem cilvēkiem. Tāpēc manam bērnam tagad ir uzlikta milzīga atbildība.” Gunta Skuja uzsver, ka Valts ļoti apzinās skatītāju gaidas. “Visa latviešu tauta mīl Freimani. Un manam dēlam tas viss ir jāaiznes skatītājiem tā, lai viņi noticētu. Tas ir nenormāli grūti.” Viņa stāsta, ka dēls ir ļoti pagodināts par uzticēto lomu, taču satraukuma ir daudz. “No vienas puses, tas ir gods, no otras – milzīgs iekšējs stress. Viņš ļoti grib izdarīt labi.” Mamma atzīst, ka šobrīd Valts izvairās no intervijām. “Viņš grib vispirms pierādīt ar darbu, nevis vārdiem.” Gunta neslēpj, ka pati ir saistīta ar mākslu un ļoti labi saprot, ko nozīmē radošais process, un Valtam šis nav viegls uzdevums.