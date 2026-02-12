Romantisks sveiciens publiski: Dženiferas Anistones mīļotais par godu aktrises dzimšanas dienai dalās ar intīmu foto
Aktrise, seriāla “Draugi” zvaigzne Dženifera Anistone šodien atzīmē 57. dzimšanas dienu — un sveiciens nācis īpaši romantiskā noskaņā: viņas mīļotais Džims Kērtiss sociālajos tīklos publicējis intīmu fotogrāfiju, kuru fani steidz apjūsmot.
Anistoni kopš 2025. gada jūlija vieno romantiskas jūtas ar hipnoterapeitu Džimu Kērtisu, kurš par godu mīļotais dzimšanas dienai dalījies ar romantisku foto, kurā pāris kaislīgi skūpstās pie ziedu kompozīcijas.
Otrajā attēlā abi redzami arī smejamies, kopā pavadot laiku uz laivas. “Daudz laimes dzimšanas dienā,” viņš pievienoja ierakstam, godinot aktrises 57. dzimšanas dienu.
Fani steidza komentāros sajūsmināties par sirsnīgo skūpsta kadru. “Cik jūs abi esat mīļi!! Tik ļoti priecājos par jums,” rakstīja kāds, bet cits piebilda: “Skaisti attēli, paldies, Džim. Daudz laimes mūsu mīļajai Dženai.”
Nesen, viesojoties pārraidē “Today Show” hipnoterapeits, veselības un labsajūtas eksperts Džims Kērtiss nosarka, kad viņu izjautāja par romantisko attiecību sākumu ar “Emmy” balvu ieguvušo aktrisi Dženiferu Anistoni. “Mūs iepazīstināja draugi. Jā, tas arī viss,” Kērtiss centās atbildēt īsi, kad viņam jautāja, kā saticis Anistoni. “Atklājām, ka mums ir kopīgi draugi, un sākām sarunāties,” viņš piebilda.
Pāris pirmo reizi tika romantiski saistīts 2025. gada jūlijā, pēc tam, kad pamanīts kopīgās brīvdienās Maljorkā, Spānijā. Tomēr, kā atklājies, iepazinušies abi bija vēl krietni agrāk. “Pagāja ilgs laiks. Mēs pavadījām ievērojamu periodu sarunās līdz satuvinājāmies,” atcerējās Kērtiss. Lai gan viņš izvairījās sniegt precīzus datumus, hipnoterapeits apliecināja, ka attiecības jau kādu laiku ir stabilas. “Ilgs laiks pagājis, mēneši, gandrīz jau gads,” viņš teica, nosarkstot, kad Melvins viņu pavilka uz zoba par kautrēšanos kameru priekšā. “Es vairs nelikšu tev justies neērti, jo tu jau esi nedaudz sarkans,” sacīja vadītājs, uz ko Kērtiss piekrita: “Jā, es tiešām esmu!”
Pāris oficiāli apliecināja attiecības “Instagram” aizvadītā gada novembrī, kad Anistone dalījās ar kopīgu sirsnīgu fotogrāfiju un rakstīja: “Daudz laimes dzimšanas dienā, mans mīļais, dārgais.”