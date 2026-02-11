Mirusi atrasta sieviete, kura tikās ar Eimijas Vainhausas bijušo vīru un bija viņa bērnu māte
Sāra Aspina sāka satikties ar Eimijas Vainhausas bijušo vīru Bleiku Fīlderu-Sivilu pēc dziedātājas laulības sabrukuma. Tagad sieviete atrasta savās mājās mirusi. Policija izmeklē nāves apstākļus.
47 gadus vecā Sāra Aspina uzsāka attiecības ar Bleiku Fīlderu-Sivilu 2011. gadā - pēc tam, kad viņa vētrainā laulība ar Eimiju bija izjukusi. Pāris iepazinās rehabilitācijas centrā pēc šķiršanās, viņiem piedzima divi bērni, un tiek uzskatīts, ka viņi izšķīrās 2018. gadā.
Sāras ķermenis atrasts sestdienas, 7. februāra, rītā viņas dzīvesvietā Līdsā, Anglijā. Uz dzīvokli izsaukta policija. Varas iestādes pārstāvis izdevumam “The Sun” sacīja: “Policijas darbinieki tika izsaukti pulksten 6.38 no rīta pēc ziņojuma par bažām saistībā ar personas drošību. Sievietei notikuma vietā palīdzību sniedza mediķi, taču nedaudz vēlāk viņa nomira. Šobrīd nāve tiek uzskatīta par neizskaidrotu.”
Tiek ziņots, ka policija un tiesu medicīnas speciālisti atradās īpašumā līdz pat svētdienas vakaram. Pie mājas ārdurvīm bija nolikts viens ziedu pušķis.
Sāras meita Melodija-Rouza Hempšīra dalījusies savās sāpēs par mātes zaudējumu. Viņa tīmeklī rakstīja: “Trūkst vārdu. Mīlu tevi tik ļoti, mammu. Dusi mūžīgā mierā, mana skaistā mamma. Šķiet nereāli. Es tikai gribu, lai tu būtu šeit un es varētu ar tevi parunāt par tavām trakajām izdarībām. Dzīve būs tik garlaicīga bez tevis.”
Arī bojāgājušās māsīca Līna Īstvuda izteica līdzjūtību: “Saldus sapņus manai skaistajai māsīcai Sārai Aspinai. Ceru, ka tu beidzot esi atradusi mieru. Līdz brīdim, kad atkal satiksimies. Sirds salauzta, ļoti skumji.”
Eimija Vainhausa un Bleiks Fīlders-Sivils izšķīrās divus gadus pēc laulībām, kas tika noslēgtas 2007. gadā. Leģendārā dziedātāja tika atrasta mirusi savās mājās Londonas Kamdentaunā 2011. gada jūlijā – nāves cēlonis bija saindēšanās ar alkoholu.
Izskanējusi informācija, ka Sāra atradusies mīlas trijstūrī ar Bleiku un Eimiju, kuri, neraugoties uz šķirto laulību, joprojām esot viens otru mīlējuši. Sāra savulaik stāstīja par Bleika sirdssāpēm pēc Eimijas nāves, kad viņš pats atradās ieslodzījumā: “Viņš ir sagrauts un salauzts. Viņš nespēj aptvert, ka viņa ir mirusi un vairs nekad viņu neredzēs. Bleiks man piezvanīja sestdien pēc tam, kad cietuma vadība viņam paziņoja par Eimijas nāvi. Es nespēju viņu mierināt. Viņš bija pilnīgā šokā. Bleiks ir mūsu dēla tēvs. Taču es esmu redzējusi viņu kopā ar Eimiju un zinu, ka viņi patiesi mīlēja viens otru un bija dvēseles radinieki.”
Eimija Vainhausa un Bleiks Fīlders-Sivils
“Viņa vienmēr viņu mīlēja, un viņš vienmēr mīlēja viņu – bet viņiem vienkārši nebija lemts būt kopā. Viņi nevarēja dzīvot viens ar otru, bet nespēja arī dzīvot viens bez otra. Man ir grūti pieņemt, ka viņš aizvien viņu mīlēja, taču es saprotu viņa jūtas.”
2012. gadā Sāra atrada Bleiku savā gultā aizrijušos pēc alkohola un narkotiku lietošanas. Mediķi viņu ievietoja mākslīgajā komā, un tobrīd Sāra aicināja cilvēkus lūgt par mīļotā atveseļošanos.