"Man ir jādodas tālāk," Samanta Tīna maina dzīvesvietu, izpārdod mantas un sāks visu no nulles
Gada nogalē dziedātāja Samanta Tīna paziņoja, ka galā ir viņas laulība ar Artūru Brunavu. Tagad, pavadījusi krietnu laiciņu Indijā, viņa atgriezusies dzimtenē un plāno mainīt dzīvesvietu. “Man ir jādodas tālāk,” saka viņa.
Pēc divu gadu kopdzīves 2025. gada nogalē oficiāli tika šķirta dziedātājas Samantas Tīnas un uzņēmēja Artūra Brunava laulība. Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", dziedātāja šo gadu sākusi, pāršķirot jaunu lappusi savā dzīvē, devusies uz savu iemīļoto Indiju, bet, atgriezusies no ceļojuma, Samanta saviem sekotājiem soctīklā "Instagram" pavēstīja par plānotajām pārmaiņām dzīvē. Viņa saka – atgriežoties nejūtas kā savā vietā, bet kā ciemos atbraukusi: “Centos neuzklausīt šo sajūtu, tajā neiedziļināties, tas bija pārāk izaicinoši, pārāk sarežģīti… Bet, atbraucot mājās, sapratu, ka no tā nekur nevaru izbēgt.”
Tāpēc esot laiks mainīt dzīvesvietu. “Es pārvācos! No sava tempļa, kur piedzīvots tik daudz, šeit ir tik skaisti, šeit ir mana pasaule, mana idille, mans viss, viss, viss. Man ir jādodas tālāk,” saka Samanta. “Visa kā šeit tik daudz bijis. Bet šis stāsts ir izstāstīts. Negribu neko no šejienes līdzi. Gribu sākt visu no nulles,” strikta ir Samanta. Mājas saimnieki esot šokā par šo viņas lēmumu, taču viņa ir apņēmības pilna un no dzīvokļa uz jauno mājvietu neņemšot līdzi it neko: “Man ir sajūta, ka tas viss nav mans.” Tāpat viņa grasās iztirgot savas drēbes, būšot “milzīgi liela andele un bez žēlastības, jo mani no šī drēbju skapja neuzrunā vairs pilnīgi un absolūti nekas”.
Samantas nu jau bijušais vīrs uzņēmējs Artūrs Brunavs žurnālam "Kas Jauns" gada sākumā apstiprināja, ka decembrī laulība oficiāli šķirta. Viņš neslēpa sarūgtinājumu, ka ģimeni nav izdevies nosargāt. “Tad jau redzēsim, kā būs, bet dzīve turpinās... Pagātne ir daļa no tā, kas mūs veido un dod mācības, un esmu priecīgs, ka dzīve ir tieši šādi iegriezusies. Tas mani ir padarījis par labāku cilvēku,” viņš noteica.