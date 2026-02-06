Saderinājusies aktrise Hale Berija
Aktrise Hale Berija jau ceturto reizi dosies pie altāra.
59 gadus vecā aktrise par nākamo attiecību posmu paziņoja, viesojoties raidījumā “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Aktrise pastāstīja, ka faniem ir radusies zināma “neskaidrība” par viņas un viņas mīļotā Vana Hanta attiecību statusu pēc gandrīz sešu gadu kopā būšanas.
“Pastāv tāda neskaidrība, ka viņš man bildināja un es teicu “nē”,” sacīja Berija, viešot skaidrību, ka “tā nav”. “Es neteicu “nē” — mums vienkārši nav noteikts kāzu datums. Protams, es teicu “jā, es viņu apprecētu”.”
Rādot saderināšanās gredzenu, Berija par Hantu teica: “Viņš uzlika man pirkstā mazu gredzentiņu.”
Berijas lēmums publiski apstiprināt saderināšanos ar Hantu seko pēc tā, ka Hants jau 2025. gada jūnijā bija atklājis, ka viņu bildinājis, bet viņa esot teikusi “nē”.
“Es izteicu piedāvājumu, un, kā redzat, tas joprojām ir “uz pauzes”,” dziedātājs un dziesmu autors toreiz sacīja. “Tas vienkārši ir tur kaut kur gaisā. Varbūt jūs varat viņu iedrošināt.”
Toreiz Berija viņa bildinājumam nepiekrita iepriekšējo neveiksmīgo laulību dēļ.
Aktrise iepriekš laulībā bijusi trīs reizes: ar bijušo MLB spēlētāju Deividu Džastisu (1993–1997), ar dziedātāju un aktieri Ēriku Benetu (2001–2005) un ar aktieri Olivieru Martinezu (2013–2016). Savukārt Hants ir bijis šķīries vienu reizi.
“Mums nešķiet, ka mums obligāti jāprecas, lai kaut kā apstiprinātu savu mīlestību. Nē,” Berija teica medijam, vēlāk piebilstot: “Es domāju, ka mēs apprecēsimies vienkārši tāpēc, ka no visiem vīriešiem, ar kuriem esmu bijusi precējusies, šis ir tas cilvēks, ar kuru man vajadzēja precēties. Un man šķiet, ka mums vajadzētu apprecēties, bet ne tāpēc, ka mums “vajag”, bet jo mēs to vēlamies.”
Abi iepazinās 2020. gadā un satuvinājās attālināti COVID-19 pandēmijas laikā. Berija “Instagramā” attiecības publiski apstiprināja 2020. gada septembrī pēc mēnešiem ilgas “ķircināšanas” par jaunu romānu. Viņa apstiprināja, ka tiekas ar dziesmas “Seconds Of Pleasure” izpildītāju, ievietojot koķetu foto, kurā redzama viņa turnejas atribūtikā.
Toreiz kāds avots sacīja, ka pāris ir kopā “jau vairākus mēnešus” un Hants ir saticis Berijas divus bērnus. Berijai ir 12 gadus vecs dēls Maceo ar bijušo partneri Martinesu, kā arī 17 gadus veca meita Nahla ar bijušo partneri Gabrielu Aubriju.