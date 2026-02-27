Martina Šorta meita 24 stundas pirms nāves nebija devusi par sevi ziņu. Mājās atrasta "zīmīte"
Foto: REUTERS/SCANPIX
Martins Šorts un viņa meita Ketrīna.
Martina Šorta meita 24 stundas pirms nāves nebija devusi par sevi ziņu. Mājās atrasta "zīmīte"

Holivudas komiķa Martina Šorta meita Ketrīna pirms nāves bija atstājusi zīmīti.

Kā jau iepriekš ziņots, Ketrīna pirmdien izdarīja pašnāvību. Likumsargu avoti dalījušies, ka tieši Ketrīnas draugs izsauca policiju, jo bija satraucies, ka viņa 24 stundas nebija devusi par sevi ziņu.

Netālu no viņas beigtā ķermeņa tika atrasta “zīmīte” un ierocis, avoti dalījušies ar "TMZ". 

Losandželosas Ugunsdzēsības departamenta pārstāvis apstiprināja, ka brigādes uz izsaukumu konkrētajā adresē devās ap plkst. 18.41, taču, ievērojot privātumu, atteicās nosaukt iesaistīto personu. Saskaņā ar dispečeru zvanu informāciju, Ketrīna savās mājās tika atrasta ar pašizraisītu šautu brūci.

