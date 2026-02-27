Ko uzkost vēlu vakarā, kad moka izsalkums?
Uzkodas vēlu vakarā var būt gan garšīgas, gan veselīgas. Ja vēlies kaut ko vieglu, vari izvēlēties augļus, jogurtu vai riekstus.
Izvairies no smaga ēdiena
Sabiedrībā ir izplatīts mīts, ka pēc pulksten sešiem vakarā nedrīkst ēst, tomēr daudz svarīgāk ir ievērot, lai gremošanas trakts atpūstos vismaz 12 stundas. Noteikti nav ieteicams ēst 2–3 stundas pirms gulētiešanas, īpaši, ja maltīte ir smaga jeb ilgi pārstrādājas, piemēram, gaļas ēdienu sagremošanai nepieciešamas aptuveni 3–4 stundas. Gulēsi labāk, ja maltīte būs sagremota jau pirms naktsmiera. Ēdot neilgi pirms gulēšanas, var saasināties gremošanas kaites, piemēram, atvilnis un citas.
Izvēlies kādu no šīm uzkodām!
Dārzeņi, piemēram, burkāns, gurķis, tomāts, tomēr ar tomātiem uzmanies, jo tie var dedzināt kuņģi. Olbaltumvielas saturoši produkti – gabaliņš siera vai zivs, vārīta ola, nedaudz omletes. Tie strādā kā būvelementi: ja ķermenī kaut kas jāaizvieto vai jāatjauno, olbaltumvielas nāk talkā, atjaunojot matus, nagus, ādas kvalitāti, arī iekšējos orgānus. Tās nodrošina sāta sajūtu, tāpēc pietiek ar nelielu gabaliņu, lai nomāktu izsalkumu. Skābpiena produkti – paniņas vai kefīrs, kam pievienoti mikrozaļumi, kama milti vai auzu klijas, palīdzēs samazināt holesterīnu.
Ņem vērā!
Vēlme vakarā uzkost ir nereti ir lielāka par produkta daudzumu, ar kuru var nomākt izsalkumu. Bieži vien pietiek ar šķēlīti siera, gabaliņu gurķa vai kā cita.