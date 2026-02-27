Pasaulē
Šodien 08:41
Ugunsgrēkā bojā gājis 62 gadus vecais seriāla "The Wire" aktieris Bobijs Dž. Brauns
Bobijs Dž. Brauns (Bobby J. Brown), kurš atveidoja policistu Bobiju Braunu populārajā HBO seriālā “The Wire”, gājis bojā ugunsgrēkā.
Ziņots, ka ugunsgrēks izcēlās klētī. 62 gadus vecā aktiera meita pastāstīja TMZ, ka tēvs nomira, saelpojoties dūmus.
Traģiskais ugunsgrēks izcēlās pēc tam, kad Brauns iegāja klētī, lai iedarbinātu automašīnu. Pēc brīža viņš piezvanīja ģimenes loceklim, lūdzot atnest ugunsdzēšamo aparātu, taču, kad ģimene ieradās dzēst uguni, klēts jau bija liesmās. Viņa sieva guva smagus apdegumus, mēģinot viņu izglābt.
Brauna meita arī pastāstīja, ka viņš bija Jehovas liecinieks, un šobrīd tiek plānota bēru ceremonija.
Papildus lomai seriālā “The Wire” Braunam bija nozīmīgas lomas arī seriālos “Law & Order: SVU” un “We Own This City”.