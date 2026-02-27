Allažos par 60 000 eiro pārbūvēta 154 metrus gara gājēju ietve
Siguldas novada pašvaldība Allažos pabeigusi LEADER projektu, izbūvējot 154 metru garu, mūsdienīgi apgaismotu gājēju ietvi no Stārķu ielas līdz Zaļkalna ielai 3A, būtiski uzlabojot gājēju drošību un vides kvalitāti. Projekts 59 299,78 eiro apmērā īstenots ar LEADER un pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta rezultātā izbūvēta 154 metrus gara ietve ar mūsdienīgu apgaismojumu, radot ērtāku un drošāku vidi iedzīvotājiem un viesiem, īpaši tumšajās vakara un nakts stundās, kā arī veicinot ārtelpas attīstību, gandarīti vēsta Siguldas novada pašvaldība.
“Jaunā infrastruktūra būtiski papildina Allažu centra attīstību, veidojot drošu savienojumu starp Stārķu ielu un Zaļkalna ielas apkārtni. Līdz šim gājēju ietve bija šaura, ar nokalpojušu segumu un nepietiekami izgaismota. Ietves izbūve padara apkārtējo vidi sakoptāku un pievilcīgāku”, atklāj Allažu un Inčukalna pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Elizabete Liepiņa.
Būvdarbus veica SIA “GP Holding”, būvuzraudzību SIA “RS būvnieks”. Projekta kopējās izmaksas ir 59 299,78 eiro, no tām LEADER finansējums ir 35 577,38 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 23 722,40 eiro.
Ietves izbūves noslēgumu iezīmēja svinīgs atklāšanas pasākums, kurā piedalījās Siguldas novada pašvaldības pārstāvji, vietējās rīcības grupas “Lauku atbalsta partnerība” pārstāvji, projekta īstenošanā iesaistītie speciālisti. Pasākuma laikā svinīgi pārgriezta lente, izgaismots jaunais ietves posms un kopīgi veikti pirmie soļi pa sakārtoto infrastruktūru.
Siguldas novada pašvaldība turpinās strādāt pie infrastruktūras pilnveides arī citviet novadā, nodrošinot iedzīvotājiem drošu, ērtu un sakārtotu dzīves vidi, sola vietvara. Projekts īstenots ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.