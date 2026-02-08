"Troņu spēles" zvaigzne Kits Haringtons atklāj savas veiksmīgās laulības noslēpumu
Kits Haringtons ar aktrisi Rouzu Lesliju apprecējās 2018. gadā. Aiz spožās kino slavas slēpjas arī pavisam ikdienišķi izaicinājumi. Seriāla "Troņu spēle" zvaigzne atklāj, kas viņam palīdzējis saglabāt stabilas attiecības un līdzsvaru ģimenes dzīvē.
Aktieris Kits Haringtons uzskata, ka viņa nepilnus astoņus gadus ilgās laulības ar Rouzu Lesliju noslēpums slēpjas mīlestībā, godīgumā un savstarpējā sadarbībā jeb, kā viņš saka, “komandas darbā”.
Nesenā intervijā žurnālam “Mr. Porter” 39 gadus vecais aktieris atklāti pastāstījis par to, kā abi ar sievu, kuriem ir divi bērni, kopā tiek galā ar dzīves izaicinājumiem. “Mēs ar Rouzu viens par otru patiesi rūpējamies,” viņš sacīja. “Mēs esam ļoti mīloši, sirsnīgi un nepārtraukti atgādinām viens otram, ka mīlam.”
Haringtons, kurš vislabāk pazīstams ar Džona Snova lomu seriālā “Troņu spēles”, savu sievu raksturoja kā “vispatiesāko dvēseli”. Viņš uzsvēra, ka Rouza vienmēr bijusi viņam līdzās arī dzīves grūtākajos brīžos, tostarp laikā, kad viņš cīnījies ar alkohola atkarību.
Rouzas Leslijas un Kita Haringtona kāzas
Seriāla „Troņu spēles” aktieru Rouzas Leslijas un Kita Haringtona kāzas Skotijā.
“Man ir ļoti, ļoti paveicies. Rouza bija kopā ar mani visos smagajos brīžos, un mēs kopā tos izturējām. Galu galā viss patiešām ir nostājies savās vietās,” viņš atzina. Atbalsts īpaši spilgti izpaudies arī laikā, kad Haringtons filmējās HBO seriālā “Industry”, kur atveidoja atkarībās nonākušo seru Henriju. Apzinoties, ka sižets būs emocionāli smags, Rouza uzņēmās galveno lomu ģimenes ikdienas līdzsvara uzturēšanā.
Strādājot pie teātra izrādes Stratfordā, viņa vīram sacījusi: “Labi, tu filmējies Kārdifā, es paņemšu bērnus pie sevis.” Aktierim atgriešanās mājās pie bērniem pēc garām filmēšanas dienām kļuva par stabilitātes un miera avotu. “Viss tumšais, ar ko biju saskāries dienas laikā, pazuda… Es atgriezos mājās un biju tētis,” viņš sacīja.
Haringtons iepriekš atklāti runājis par savu agrāko atkarību no alkohola un lēmumu 2019. gadā doties uz rehabilitācijas centru.
Kits Haringtons un Rouza Leslija dzīvē un uz ekrāna
Aktieri Kits Haringtons un Rouza Leslija iepazinās seriāla „Troņu spēles” uzņemšanas laukumā un ir pāris jau kopš 2012. gada. Tagad ...
Tagad viņš uzsver, ka pēc izārstēšanās ir pilnībā mainījusies viņa ikdiena. Viņš spēj daudz pilnvērtīgāk izdzīvot tēva un vīra lomu. “Mana dzīve tagad ir daudz labāka,” viņš dalījās pārdomās. “Viss notika pareizajā laikā. Es biju pieņēmis lēmumus un viss salikās pa vietām… Šķiet, ka bērni mani satika tieši īstajā brīdī.”
Haringtons uzskata, ka ilgstošas laulības noslēpums nav izvairīšanās no grūtībām, bet gan spēja tās pārvarēt kopā – ar mīlestību, godīgumu un izturību.