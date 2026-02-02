Pasaulslavenais sinoptiķis, murkšķis Fils paziņo, vai amerikāņiem būs vēl ilgi jāsalst
Murkšķis Fils pirmdien pamodās un ieraudzīja savu ēnu — tātad saskaņā ar seno vācu un holandiešu ieceļotāju tradīciju līdz pavasara atnākšanai būs vēl jāgaida sešas nedēļas. Fila prognoze šogad nevienu neizbrīna, jo ASV austrumu daļu pašlaik plosa sniega vētras un sen nepieredzēts ziemas spelgonis – ja Fila dzīvesvietā gaisa temperatūra bija “tikai” -12 grādi, tad kaimiņu Rietumvirdžīnijas štatā ļaudīm nācās drebināties pie -27 grādiem.
2. februārī jau gandrīz pusotru gadsimtu svinētajā Murkšķa dienā ASV Pensilvānijas štata mazā pilsētiņa Panksatonija atkal nokļuva uzmanības centrā, jo pasaules slavenākajam sinoptiķim, murkšķim Filam bija pienācis laiks prognozēt, vai var cerēt uz ziemas drīzām beigām.
Laika prognozēšanas process ir vienkāršs — Fils izlien no savas migas pēc ilgās ziemas guļas un vēro savu ēnu. Ja murkšķis redzēs savu ēnu, viņš secinās, ka ziema vēl būs sešas nedēļas, un atgriezīsies alā. Ja debesis ir mākoņainas un ēna nebūs saskatāma, murkšķis nodomās, ka pienācis pavasaris, un paliks ārpusē. Šoreiz nekas neliecināja, ka tuvākajā laikā varētu parādīties pavasaris.
Pirmās ziņas par Murkšķa dienas svinēšanu Panksatonijā ir atrodamas 1886. gada laikrakstā “Punxsutawney Spirit”, kur teikts, ka “[numura] drukāšanas brīdī, zvērs neredzēja savu ēnu”, savukārt oficiāli šo dienu svin no 1887. gada. “Punxsutawney Spirit” redaktors Klaimers Frīss tiek uzskatīts par Murkšķa dienas idejas autoru. Pašam murkšķim vārds Fils tika piešķirts 1961. gadā, iespējams, netieši godinot britu karalienes Elizabetes II vīru, princi Filipu, kaut gan pats Murkšķa klubs apgalvo, ka par godu “karalim Filipam”, kaut gan nav skaidrs, par kādu personu ir runa.
Saskaņā ar 2010. gada tautas skaitīšanas rezultātiem Panksatonijā dzīvo nepilni 6000 iedzīvotāju, taču Murkšķa dienā to skaits palielinās līdz pat 40 tūkstošiem. Milzīgu stimulu pilsētas popularitātei deva 1993. gada filma “Murkšķa diena” ar Bilu Mureju un Endiju Makdauelu galvenajās lomās, kur galvenais varonis katru dienu ir spiests dzīvot 2. februārī, — jau nākamajā gadā svinību apmeklētāju skaits palielinājās piecas reizes.
Tiesa, nezinot, cik lielu slavu filma atnesīs pilsētiņai, amatpersonas aizliedza filmēšanai izmantot īsto Filu, paužot sašutumu par to, ka filmēšanai izmantoja citu pilsētu.
Mūsdienās par Fila popularitāti liecina arī tas, ka viņam ir sava interneta lapa, pastāv dažādas fanu lapas, par viņa prognozēm informē lielākie televīzijas kanāli un ziņu aģentūras.
Interesanti, ka pašam Bilam Murejam ar murkšķi filmēšanās laikā diez ko labi neklājās, tas viņu vairākas reizes sakoda, tādējādi aktieri nācās potēt pret trakumsērgu. Un vispār, Murejs neieredzēja pašu filmēšanas procesu, kura laikā paspēja saķildoties ar režisoru Haroldu Reimisu un pēc tam 20 gadus ar viņu nerunāja. Tiesa, attiecības ar murkšķi vēlāk uzlabojās tiktāl, ka Murejs pirms dažiem gadiem ar viņu filmējās "Jeep" reklāmā.
Starp citu, filmas popularitāte ieviesa tautā īpašu apzīmējumu “murkšķa diena”, ar ko raksturo situāciju, kurā nevēlami vai garlaicīgi notikumi nemainīgi atkārtojas atkal un atkal — kaut kas līdzīgs franču izcelsmes terminam “déjà vu”.
Interesanti, ka pirms kļūšanas par slavenību, laika prognozētājs bija … vienkārši ēdiens. Pirms pilsētnieki aptvēra viņa komerciālo vērtību un izņēma no ēdienkartes, murkšķi pasniedza kā īpašu vietējo delikatesi. Pensilvānijas vēsturnieks Kristofers Deiviss rakstīja, ka pagatavotās murkšķa gaļas baudītāji bija gandarīti par tās maigumu.
Nevar teikt, ka pirms filmas Fils nebūtu baudījis plašu popularitāti. Jau 1960. gadā viņš uzstājās “Today” šovā, bet 1986. gadā apmeklēja Balto namu, kur viņu uzņēma pats ASV prezidents Ronalds Reigans. 1995. gadā Fils parādījās televīzijas leģendas Opras Vinfrijas raidījumā.
Panksatonijas Murkšķa kluba lapā vēstīti dažādi interesanti gadījumi. Piemēram, “sausā likuma” darbības laikā Fils draudējis kopienai uzsūtīt 60 ziemas nedēļas, ja viņam nedošot iedzert. 1981. gadā Fils nēsāja dzeltenu lenti, godinot amerikāņu ķīlniekus Irānā. 1998. gadā Fila pareģojums tika pirmo reizi straumēts tiešraidē internetā. 2013. gada svinībās piedalījās filmas “Murkšķa diena” scenārists Denijs Rabins.
Murkšķa dienas svinības piedzīvojušas dažādus pavērsienus. Piemēram, 1943. gadā pasākums tika atcelts Otrā pasaules kara laikā, pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem Ņujorkā un Vašingtonā nākamā gada svinību dalībniekus un daudzos apmeklētājus sargāja policijas vienības, Nacionālā gvarde un īpaši apmācīti suņi. Savas korekcijas ieviesa COVID-19, liekot dalībniekiem 2021. gada svinībās lietot maskas, pasākums notika aiz slēgtām durvīm bez faniem.
Protams, Pensilvānijas Murkšķa klubs apgalvo, ka visas prognozes ir precīzas, tikai reizēm klibo to interpretācija, savukārt dažādi nopietnāki vērtētāji to precizitāti lēš krietni mazāku par 50%. Bet taču nav tas svarīgākais, galvenais ir pasākums, jautrība un piesaistītie tūristi. Un kamēr Panksatonijā dzīvos Fils, par to nebūs jāraizējas.