"Take That" zvaigzne Garijs Bārlovs iziet no telpas, kad intervijā uzdod neērtu jautājumu par Robiju Viljamsu. Ko viņam pavaicāja?
“Take That” zvaigzne Garijs Bārlovs nebija priecīgs par jautājumu par savu bijušo grupas biedru Robiju Viljamsu, kad viesojās radio tiešraidē, tāpēc jokojot pameta studiju.
Garijs Bārlovs izvairījās no jautājuma par savu bijušo grupas biedru Robiju Viljamsu. Populārā puišu grupa “Take That” šobrīd darbojas kā trio. Tās sastāvā ir Garijs Bārlovs, Marks Ouvens un Hovards Donalds. Nesen mūziķi viesojās “Capital Breakfast” studijā, kur stāstīja par jauno pašu vārdā nosaukto “Netflix” dokumentālo filmu.
Sarunājoties ar raidījuma vadītājiem Džordanu Nortu, Krisu Starku un Sianu Velbiju, Garijs nolēma izvairīties no jautājuma par Robija "sliktāko dziesmu". Abi talantīgie dziedātāji šobrīd ir labās attiecībās, taču reiz viņiem bija nopietnas domstarpības.
Jautrais moments notika spēles "There’s The Door!" (“Tur ir durvis!”) laikā. Slavenībām tiek uzdoti arvien grūtāki jautājumi līdz brīdim, kad viņi saņem jautājumu, uz kuru ir pārāk neērti atbildēt, un tad viņi dodas uz durvīm.
Kad radio šovā nonāca pie “Pēdējā raunda”, vadītājs Džordans jautāja Garijam: "Labi, līdz šim neviens nav izgājis pa durvīm. Garij Bārlov, kas ir visu laiku sliktākā Robija Viljamsa dziesma?" Sajūtoties pavisam neērti, Garijs tūlīt pat atbildēja: "Viss, es eju uz durvīm" un pamājis atvadu sveicienu, devās prom. Telpā izskanēja smiekli, un klātesošie sāka dziedāt dziesmas "I Will Survive" vārdus: "Ej ārā pa durvīm! Neatskaties tagad..."
Grupa “Take That” tika izveidota 1989. gadā Mančestrā. Tās sākotnējā sastāvā bija Garijs Bārlovs, Hovards Donalds, Marks Ouvens, Robijs Viljamss un Džeisons Orindžs. Apvienība izšķīrās 1996. gadā pēc Robija aiziešanas – kuram nesen iznāca pašam sava dokumentālā filma un šobrīd mūzikas topos augstās pozīcijās ierindojas viņa jaunais solo albums “Britpop”.
Pārējie četri grupas dalībnieki atkal apvienojās 2005. gadā, līdz Džeisons to pameta 2014. gadā, un apvienība turpināja darboties kā trijotne. Garijs ir uzsvēris, ka viņam, Markam un Hovardam joprojām ir lieliskas attiecības ar iztrūkstošajiem grupas biedriem Robiju un Džeisonu.
“Take That” dokumentālās filmas pirmizrādes vakarā Londonā Garijs atzina: "Fakts, ka mēs visi esam šeit un joprojām esam draugi, sarunājamies un uzturam attiecības – pat ar tiem, kuri šodien nav klāt. Tas ir patiešām lieliski."
Viņš piebilda: “Mēs noteikti nevēlētos, lai šis notikums izjauktu attiecības. Brūces ir dziedētās un šis ir svinēšanas brīdis. Filma noteikti stāsta jums stāstu, bet vienlaikus tā ir arī svinēšana.”