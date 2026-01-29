Bobs Geldofs aizvien nožēlo, kā pateicis meitām par viņu mātes nāvi
Mūziķis Bobs Geldofs atklājis, ka nožēlo, kā viņš paziņojis savām tolaik vēl jaunajām meitām, ka viņu māte Pola Jeitsa ir mirusi.
Grupas “Boomtown Rats” līderis Bobs Geldofs (74) atsaucis atmiņā traģisko 2000. gada septembri, kad uzzinājis, ka viņa bijusī sieva, televīzijas personība Pola Jeitsa, atrasta mirusi no heroīna pārdozēšanas. Tas noticis viņu meitas Piksijas 10. dzimšanas dienā.
“Live Aid” organizators atzina, ka līdz pat šai dienai viņu vajā nožēla par to, kā viņš paziņoja savām meitām – Fifijai (tolaik 17), Pīčesai (tolaik 11 gadi) un Piksijai – par viņu mātes nāvi, ar kuru bija šķīries sešus gadus iepriekš.
“Kad man bija jāpasaka maniem bērniem, ka viņu mamma ir mirusi, tas bija šausmīgi,” viņš šonedēļ atklāja “RTE Radio 1”. “Es saņēmu telefona zvanu, un Polas labākā draudzene teica, ka tikko viņu atradusi. Tā bija Piksijas 10. dzimšanas diena. Pārējās divas meitenes [Fifija un Pīčesa] bija man līdzās, saviļņotas, un Piksija bija tērpusies svētku kleitā. Viņa gatavojās doties pusdienot pie savas mammas.”
“Es noliku telefona klausuli, it kā tas būtu parasts telefona zvans, un Fifija teica: "Kas? Nesaki man, ka mammai kaut kas." Un es atbildēju: "Nē, nē." Es teicu: "Ejiet, atveriet dāvanas, beidz ņemties."” Mūziķis vērsies pie savas partneres, franču aktrises Žannas Marīnas, un atzinis: "Es nezinu, ko darīt."
Sekojot sava tēva piemēram, kurš viņam par mātes Evelīnas nāvi paziņoja ļoti tieši, kad Bobam bija astoņi gadi, viņš tāpat darīja to zināmu arī savām meitām. “Es atcerējos sava tēva tiešumu, un tieši tas ir bērnam ir nepieciešams – pasaki man, kā ir, bez jebkādiem aplinkiem,” viņš atcerējās. “Es piegāju pie viņām un rīkojos tāpat kā mans tēvs savulaik. Un viņas reaģēja citādāk. Manuprāt, es izdarīju nepareizi. Tas mani vēlāk ļoti nomocīja.”
Viņš piebilda: "Es aizvedu meitas apskatīt viņas ķermeni. Viņas redzēja to kā nedzīvu. Mātes vairs nebija tur."
Pola Jeitsa nomira 41 gada vecumā no heroīna pārdozēšanas – tāds pats liktenis vēlāk piemeklēja arī viņu meitu Pīčesu, kura traģiski aizgāja mūžībā 25 gadu vecumā 2014. gadā.
Pēc desmit kopā pavadītiem gadiem Bobs un Pola apprecējās 1986. gadā Lasvegasā. Pāris izšķīrās 1995. gada februārī, kad viņa aizgāja pie “INXS” līdera Maikla Hačensa.
Laulība oficiāli šķirta 1996. gadā, un Pola laida pasaulē Hačensa meitu Hevenliju Hirāniju Taigeru Liliju tā pašā gadā jūlijā. Kad Maikls 1997. gada novembrī izdarīja pašnāvību Sidnejas viesnīcas numurā, Pola bija sagrauta. 1998. gadā Bobs ieguva pilnīgu aizbildnību pār viņu trim meitām pēc tam, kad Pola mēģināja izdarīt pašnāvību. Savukārt pēc Paulas nāves Bobs kļuva par Taigeras Lilijas likumīgo aizbildni, un vēlāk 2007. gadā viņu oficiāli adoptēja.
Bobs piebilda, ka ir gandarīts, ka aizveda meitas un Taigeru Liliju apraudzīt mirušo mammu, īpaši tāpēc, ka bērnībā viņam nebija atļauts apmeklēt savas mātes bēres. "Es domāju, ka psihiatriem vai psihologiem bija taisnība... tas bija pareizais solis," viņš teica. "Viņas saprata, īpaši Taigera, ka viņas mamma ir aizgājusi, un saprata dzīvības un nāves loģiku."
Savā emocionālajā intervijā Bobs atzina, ka Polas nāve nebija tik graujoša kā tad, kad mīļotā sieviete pameta viņu citu vīriešu dēļ. "Tas nebija tik traki – cilvēki, iespējams, mani tagad nosodīs, bet es ceru, ka viņi to nedarīs – tā nebija zaudējuma sajūta. Bēdas un sāpes nebija tik smagas kā tad, kad Pola mani pameta. Tas bija sliktāk," viņš atzina. Tolaik viņš nav gribējis vairs pamosties un piespiedis sev dzīvot bērnu dēļ.
Pēc šķiršanās no Polas Bobs atrada jaunu mīlestību – Žannu (60), ar kuru iepazinās vakariņās Parīzē 1996. gadā. "Es nevēlējos redzēt nevienu sievieti savā dzīvē. Es ienīdu visas sievietes," viņš atcerējās grūto periodu pēc šķiršanās no Polas. "Vai man tas patika vai ne, tas prasīja kādu laiku, bet mana dvēsele pieprasīja mīlestību."