Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - intrigas tiesas zālē, ekstrēmi latviešu piedzīvojumi Āfrikā un bīstami kaimiņi
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties seriālu "Lietusvīrs", ceļojumu šova "Četri uz koferiem" jauno sezonu un trilleri "The Couple Next Door".
Intrigas tiesas zālē
"Lietusvīrs" ("The Rainmaker") Džona Grišama klasisko stāstu pārvērš par spriedzes pilnu seriālu.
Tikko absolvējis juridisko fakultāti, jaunais advokāts stājas pretī pieredzējušam tiesas veterānam un savā ceļā atklāj divas savstarpēji saistītas sazvērestības, kas slēpjas aiz noslēpumainas klienta dēla nāves.
Rudijs ir ideālists, kurš spiests ielūkoties sistēmas tumšākajās šķautnēs. Bet pieredzējušais un aukstasinīgais Leo iemieso korporatīvās varas patieso seju – cilvēku, kurš tiesas zāli uztver kā spēles laukumu, kur uzvar tas, kam ir vairāk resursu, nevis taisnība. Seriāls prasmīgi rāda, kā jaunais advokāts balansē starp saviem principiem un realitāti, kurā viss tiek mērīts naudā un ietekmē.
"Lietusvīru" ("The Rainmaker") skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Ekstrēmi piedzīvojumi
Ceļojumu šovs "Četri uz koferiem" atgriežas ar jaunu sezonu uz vēl nebijušu galamērķi – eksotisko un kontrastu pilno Ruandu!
Uz Āfrikas sirdi dosies raiba un drosmīga kompānija: TV personība Aivis Ceriņš, dziedātāja Asnate Rancāne, juriste Ieva Brante un pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks. Šis ceļojums solās būt viens no emocionālākajiem un bīstamākajiem visā šova vēsturē. Skatītājus gaida ne vien elpu aizraujoši skati, bet arī virkne negaidītu notikumu, kas aizsākas jau pirmajās minūtēs pēc nolaišanās Kigali lidostā…
Bīstamie kaimiņi
"The Couple Next Door" ir psiholoģisks trilleris, kas rāda šķietami mierīgu piepilsētas dzīvi, kurā tomēr slēpjas apsēstība un nodevība.
Stāsta centrā ir Evija un Pīts – pāris, kas pārceļas uz jaunu, šķietami ideālu rajonu, cerot sākt mierīgāku dzīvi. Taču viņu jaunie kaimiņi, satiksmes policists Denijs un jogas instruktore Beka, izrādās ne tikai draudzīgi, bet arī bīstami. Viena nakts pārvēršas par notikumu ķēdi, kas iznīcina robežas starp draudzību, iekāri un manipulāciju. Seriāls prasmīgi rāda, kā šķietami nejaušs lēmums var izraisīt lavīnu, kas sagrauj attiecības, reputāciju un drošības sajūtu.