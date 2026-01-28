Nedēļu pazīstami un jau precēti. Keitijas Praisas vīramāte kritizē "izplatītos melus" pēc negaidītajām kāzām
Nedēļu pēc iepazīšanās britu glamūra modele Keitija Praisa jau kļuvusi par precētu sievu. Viņas jaunā vīra māte paudusi atbalstu spontānajām kāzām, sakot: “Ja viņi ir laimīgi, tad arī es esmu laimīga.”
Keitija Praisa pārsteidza visus, kad sociālajos tīklos parādīja roku, kuras zeltnesī mirdzēja gredzens ar lielu briljantu. Šī bija viņas devītā saderināšanās. Taču bijusī glamūra modele šokēja sabiedrību vēl vairāk, atklājot, ka ir apprecējusies ar uzņēmēju Lī Endrūsu, kuru satika tikai pirms nedēļas.
Kāzas notikušas pavisam īsu brīdi pēc 47 gadus vecās Keitijas paziņojuma par šķiršanos no Dž. Dž. Sleitera, ar kuru viņai bija divus gadus ilgas romantiskās attiecības.
Pēc kāzām jaunā sieva atklāja, ka viņa un Lī bija iegādājušies gredzenus un uztaisījuši saskaņotus tetovējumus vēl pirms abu pirmās tikšanās. “Par kāzām es varu teikt tikai “liktenīgas”, tās bija laulības no pirmā acu uzmetiena,” viņa izteicās sarunā ar izdevumu “The Sun”. Kāzu dienas fotogrāfijās Keitija redzama baltā augumam piegulošā kleitā ar atsegtu vēdera zonu. Savukārt viņas līgavainis bija ģērbies lina tērpā. Laulību ceremonija notika Dubaijā, kur pāris devies romantiskās brīvdienās.
Neskatoties uz straujo attiecību attīstību, Lī Endrūsa māte Triša – pareģe no Notingemas – paudusi atbalstu jaunajam pārim. Sarunā ar “The Mirror” reportieri viņa apliecināja, ka zinājusi par kāzu nodomiem, atspēkojot ziņas, ka dēls ar vedeklu esot aizbēguši.
“Par Lī ir daudz melu, un tas mani ir ļoti sarūgtinājis. Viņam nav aiz muguras divas laulības. Es tikai gribu aizstāvēt savu dēlu, bet nevaru teikt daudz vairāk, līdz visu būšu uzzinājusi,” viņa norādīja. “Viņš man izstāstīja, ka notiks kāzas. Viņš ar mani runāja, un, ja viņš ir laimīgs, arī es esmu laimīga. Viņš ir mans dēls, un tas ir viss, kas man ir svarīgi.”
Runājot par savu jauno slaveno vedeklu, Triša sacīja: “Protams, es zinu, kas ir Keitija. Es vienmēr esmu bijusi neitrāla attiecībā pret viņu. Ikviens ir pelnījis iespēju, dzīvē nevajag nevienu nosodīt.”
Triša piebilda: “Jūs varat vaicāt, kā ir iegūt slavenu vedeklu, taču viņai ir slavena vīramāte!”
Keitijas un Lī kāzas
Piektdien Keitija paziņoja par savu devīto saderināšanos. Viņa publiskoja fotogrāfijas no viesnīcas numura Dubaijā, kur bildinājums bija izteikts, izmantojot rožu ziedlapiņas un papildināts ar svecēm. “Vai tu mani precēsi, Katija?” bija rozēm rakstīts uz pasakaini greznās vannasistabas grīdas.
Pozējot līdzās šokolādes kūkai un divām šampanieša glāzēm, Keitija arī parādīja savu gredzenu ar lielo briljantu un līgavaiņa jauno tetovējumu ar viņas vārdu.
“Instagram” stāstā, kur bija redzama glaunā “Burj Al Arab” viesnīca, kas izgaismota rozā krāsā, Ketija salīdzināja savu mīļoto ar filmu zvaigzni Ričardu Gīru, sakot, ka viņš “pilnībā apbūris”, kā arī atzina, ka iedomātās vēlēšanās patiešām piepildās.
Iepriekš Keitija bijusi saderinājusies astoņas reizes un viņai ir trīs bijušie vīri – Pīters Andrē, Alekss Rīds un Kīrans Heilers. Viņa bija piekritusi laulībai arī ar Vorenu Fūrmenu (1996), Skotu Salivanu (2004), Leandro Pennu (2012), Krisu Bojsonu (2018) un Karlu Vudsu (2021), taču līdz altārim tā arī nenonāca. Viņai ir pieci bērni.
Ar pirmo vīru Pīteru Andrē viņai ir divi bērni – Džuniors (20) un Princese (18). Viņi izšķīrās 2009. gadā, un Keitija apprecējās ar Aleksu Rīdu tikai gadu vēlāk. Šīs attiecības beidzās 2012. gadā, un pēc gada viņa apprecējās ar trešo vīru Kīranu Heileru. Viņi bija kopā līdz 2021. gadam, audzinot divus kopīgus bērnus – dēlu Džetu (12) un meitu Baniju (11).
Keitijai ir arī 23 gadus vecs dēls Hārvijs, kurš viņai ir kopīgs ar bijušo partneri Dvaitu Jorku.
Keitijas Praisas un Pītera Andrē meita Princese Andrē 2025. gadā
Pēc paziņojuma par kāzām ar Lī Endrūsu, Ketija izdevumam “The Sun” sacīja: “Kā es satiku Lī bija ezotēriski; mēs sapazināmies, pārlūkojot viens otra sociālos tīklus, un ātri sapratām: “Ak, tas ir man”.”
Viņa piebilda: "Vecmodīgā veidā, sākumā ar vārdiem, kas mūs abus uzrunāja. Tas pārauga dziļākās emocijās, kad turpinājām sazināties nākamo dienu laikā, ieguvām saskaņotus tetovējumus, un pēc tam abi nolēmām iegādāties gredzenus viens otram."
Keitija Praisa ar dēlu Hārviju 2021. gada janvārī
"Visu to darījām, pirms pat satikāmies. Mēs ļāvām liktenim visu izlemt. Esmu tik laimīga ar savu cilvēku, kurš ir tikpat laimīgs kā es. Mums izveidojies kas tāds, kam vēl nav atrasti vārdi, lai aprakstītu.”
Kas ir Lī Endrūss?
Lī profilā norādīts, ka viņš ir “Aura Group Future Urban Travel 2027” izpilddirektors un “Space X Hybrid Fitness” investors. Viņš arī dalījies ar fotogrāfijām no dzīves Dubaijā, kur ceļi krustojušies ar tādām sabiedrībā labi zināmām personībām kā Īlons Masks un Kima Kardašjana. Pirms iepazīšanās ar Keitiju Praisu viņš bija precējies ar 41 gadu veco fitnesa treneri Dinu Tadži.
Pirms nedēļas Keitija noliedza apgalvojumus, ka viņa būtu izšķīrusies no 32 gadus vecā Dž. Dž. Sleitera pēc tam, kad izteikusi ultimātu par laulību un drošību.
“Es neuzstādīju nekādu ultimātu. Patiesībā mūsu attiecības jau mēnešiem ilgi nebija pareizas, bet viņš ir tik jauks cilvēks. Es nevaru viņu ne par ko apsūdzēt. Nebija nekādu ultimātu,” viņa teica savā jaunākajā podkāstā “The Katie Price Show”.
“Baumo, ka tas bija tāpēc, ka nevēlējos viņu precēt vai radīt bērnu. Tas ir pilnīgs absurds. Ja godīgi, es viņu mīlu, bet neesmu iemīlējusies viņā. Un kāda jēga turpināt attiecības? Bet, ziniet, mēs patiesībā izšķīrāmies jau pirms dažiem mēnešiem.”
Viņa piebilda: “Nav dusmu, nav naida. Man Dž. Dž. ir dārgs. Bet esmu vecāka, un negribu izniekot ne viņa laiku, ne savu. Ja es neesmu iemīlējusies un tas nenotiek, tad izvēle ir kļūdaina, un esmu to pieļāvusi iepriekš. Tāpēc labāk ir izbeigt ātrāk nekā vēlāk.”