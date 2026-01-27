Britu karaļnamā pieaugums! Uzzini, kurā vietā būs gaidāmais bērns troņmantnieku rindā
„Ar prieku dalos ar ziņu, ka Timotijs un es gaidām mūsu pirmo bērnu. Mēs esam patiesi laimīgi,” sociālajos medijos rakstīja Flora Vesterberga.
Lielbritānijas karaliskajai ģimenei pievienosies jauns bērns – Flora Vesterberga ir mātes cerībās! 31 gadu vecā aristokrāte paziņojusi par šo notikumu savā “Instagram” kontā šā gada 19. janvārī.
Flora ir nelaiķes karalienes Elizabetes II māsīcas, princeses Aleksandras, mazmeita. Gaidāmais mazulis būs viņas pirmais bērns ar vīru, zviedru finanšu speciālistu Timotiju Vesterbergu. „Ar prieku dalos ar ziņu, ka Timotijs un es gaidām mūsu pirmo bērnu. Mēs esam patiesi laimīgi,” Flora rakstīja pie attēla sociālajos medijos.
„Fotogrāfijas autors ir mans tēvs @ogilvylandscape xx,” viņa turpināja un atzīmēja savu tēvu Džeimsu Ogilviju. Attēlā pāris redzams stāvam zaļā ainavā, un Flora turēja roku pie sava augošā vēdera. Princeses Aleksandras mazmeita ir mākslas vēsturniece un doktorantūras studente, un viņa apprecējās ar bijušo profesionālo hokejistu Timotiju 2020. gadā.
Pāra atvase būs pirmais mazmazbērns 89 gadus vecajai princesei Aleksandrai, kā arī nākamais, kas pievienosies Lielbritānijas troņa mantinieku rindai.
Flora seko savam tēvam Džeimsam un brālim Aleksandram Ogilvijam mantinieku rindā un šobrīd ieņem 61. vietu. Bērns ierindosies 62. vietā šajā secībā.
2025. gada maijā Flora dalījās ar ziņu, ka viņai 30 gadu vecumā diagnosticēts autisms un atklāja savu diagnozi esejā britu žurnālam “Vogue”.
Pēc diagnozes saņemšanas Flora sacīja, ka viņa jūtas „iekšēji stiprāka, jo tagad ieguvusi skaidru pamatu, kas ļauj izprast viņas pieredzes un jutīgumu,” un tas viņai sniedzis „atvieglojumu un apstiprinājumu.”
„Zinu, ka tas ne tikai palīdzēs man būt laipnākai pret sevi, bet arī palīdzēs līdzcilvēkiem efektīvi mani atbalstīt,” viņa piebilda.