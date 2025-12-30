Zatlers par Raimonda Paula Dziesmu svētkiem: tā nav, ka izdomājām koncertu un uz priekšu! Mēs konsultējāmies ar viņu!
Raimonds Pauls par dziedāšanas svētkiem bija informēts, fonda “Manai dzimtenei” pārstāvji ar viņu tikās jau idejas tapšanas sākumā – tā sabiedrībā sacelto ažiotāžu pēc Raimonda Paula izteikumiem, ka viņš iebilst pret savā vārdā nosaukto dziedāšanas svētku rīkošanu, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” skaidro Latvijas Valsts prezidents (2007-2011), fonda “Manai dzimtenei” padomes loceklis Valdis Zatlers.
“Ja mēs runājam, ka Pauls neko nezināja – nu es pats biju klāt, kad visa padome ar viņu tikāmies, pārrunājām, kas tas būs, kādas dziesmas… Mēs konsultējāmies ar viņu. Tā ka tas nav tā gluži, ka izdomājām koncertu un tagad uz priekšu!” stāsta Zatlers. Tikšanās notikusi vairāk nekā pirms gada, kad radusies ideja par šādu svētku rīkošanu. “Līdz šim viss gāja samērā viegli un veiksmīgi un tagad sanāk, ka jāpierāda, vai tautai ir vajadzīgi šādi svētki…?” Arī komponists Artūrs Maskats un diriģents Mārtiņš Klišāns tikušies ar Paulu. “Mēs ļoti labi zinām Paula personību, mēs zinām, ka viņa latiņa ir augsta, darījām visu soli pa solim, ļoti uzmanīgi. Teicām: Jums nekas nav jāorganizē, jums nav jāpiedalās, mēs vienkārši gribam atskaņot jūsu kora dziesmas vienā koncertā, kas līdz šim nav bijis.”
Valdis Zatlers arī skaidro, kāpēc pats piekritis darboties fondā “Manai dzimtenei” un piedalīties Raimonda Paula Dziesmu svētku rīkošanā. “Kad mani uzrunāja fonds “Manai dzimtenei”, mans pirmais jautājums bija: vai būs valsts finansējums? Man teica: nebūs un arī nav. Kāpēc es tā jautāju– ja būs valsts finansējums, es tāpat kā Raimonds Pauls negribu piedalīties intrigās. Gribu sajust to 19.gadsimta Dziesmu svētku garu, kad visi kopā darīja, to pašapziņu un lepnumu, cik liela ir mūsu kultūras bagātība. Mēs visi fondā esam idejas cilvēki, neesam ieinteresēti kādu apmānīt,” viņš piebilst.
Zatleram saistoša šķitusi pasākuma idejas autora komponista Jāņa Ķirša ideja, ka koncertā tiks atskaņotas mazāk zināmas Raimonda Paula kora dziesmas, jo visiem ir zināms fakts, ka Maestro ir populāru dziesmu autors, bet ne visi zina, ka Raimonds Pauls sarakstījis arī ļoti daudz skaistu kora dziesmu. Un to izpildījums 13 000 koristu balsīs no visas Latvijas, kā arī diasporas Mežaparka “Sidraba birzī” būtu skaisti svētki visai latviešu tautai. “Cilvēkiem vajag svētkus,” tā Zalters.
Viņš arī atspēko runas, ka par piedalīšanos tiek prasīta dalības maksa. Vienīgais, par ko ir jāmaksā, ir pieci eiro par nošu grāmatiņu, no kuras kori mācās dziesmas. “Tā nav dalības maksa. Vienīgais finansējums šobrīd ir no biļešu pārdošanas. Var jau tās intrigas pīt, bet jāskatās uz ideju…”
Savukārt, komentējot Raimonda Paula mazmeitas izteikumus sociālajos tīklos, ka Maestro organizatoriem vairākkārt ir pateicis stingru “nē”, Zatlers saka: “Vai šī persona bija klāt kādā no šīm sarunām? Nu nebija! Tā ir viņas interpretācija. Bet ko Pauls tiešām negribēja… Viņš negribēja, ka viņa vārdu negatīvā nozīmē sāk nēsāt publiskajā telpā. To viņš negribēja nekādā ziņā. Viņam ir pieredze ar to. Un tagad mēs esam viņu pievīluši, bet ne mūsu vainas dēļ.”
Pēc izskanējušā skandāla fonds nosūtījis kolektīvu vēstuli Maestro, kurā atvainojas par radušos situāciju, lai gan tā neesot viņu radīta. “Koncerts notiks, mēs nemetīsim plinti krūmos, izdarīsim iesākto darbu līdz galam, tā kā tas bija iecerēts. Cilvēki var būt mierīgi, koncerts notiks” nosaka Zatlers. Jautāts, vai Maestro joprojām ir noraidošs, Zatlers atbild: “Liksim mierā Maestro! Domāju, ka viņš nav priecīgs par to, kas tagad notiek publiskajā telpā. Bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc koncerta Maestro būs gandarīts par savu darbu. Iesaku tagad cilvēkiem nomierināties un neradīt Raimondam Paulam liekus uztraukumus.”