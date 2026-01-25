FOTO: “Tuvums” iekaro klausītājus - Dons uzvar “Muzikālajā bankā 2025”

„Muzikālā banka 2025” noslēguma ceremonija
Spilgti finālistu sniegumi, krāšņs šovs un iedvesma mūzikā – tā sestdien, 24. janvārī, pavadīta Latvijas Radio 2 popa un roka dziesmu aptauja „Muzikālā banka 2025”, kur par aizvadītā gada vērtīgāko dziesmu atzīta Dona kompozīcija „Tuvums”. Kā otru vērtīgāko dziesmu klausītāji un skatītāji noteikuši „Lai tev apnīk skumt” no Sudden Lights, savukārt trešo vietu ieņem Mika Galvanovska izpildītā „Kad izdzisīs”.
„Paldies, ka novērtējat mākslinieku darbu, paldies, ka radāt mūziku latviešu valodā un paldies, ka klausāties,” tā Dons.
„Muzikālā banka 2025” noslēguma ceremonijas finālbalsojumā klausītāji savas iemīļotākās dziesmas sarindojuši šādā secībā:
- „Tuvums” – Dons
- „Lai tev apnīk skumt” – "Sudden Lights"
- „Kad izdzisīs” – Miks Galvanovskis
- „Dārznieks” – Viktors Buntovskis
- „Pašam būt” – Emilija
- „Sauciet” – Antra Stafecka
- „Ezera sonāte” – Ivo Fomins
- „Baudam!” – Fiņķis
- „Gribēju būt rokstārs” – "Prāta Vētra"
- „Dzīve mūs mētā” – Atvara
- „Acis” – YŪT
- „Labākā doma pasaulē” – "Carnival Youth", Evija Vēbere
- „Vēl vienu reizi” – "Kautkaili"
- „Citos medību laukos” – "Medību Lauki"
- „Asaras vairs nav tā vērtas” – Luize Burmistrova
„Kā latviešu mūzikas cienītājs, esmu patiesi priecīgs, par ko šo gadu laikā kļuvusi „Muzikālā banka”. Tā ir vide, kas apvieno pieredzējušus izpildītājus un jaunos talantus, mūziķu sniegumu un klausītāju atbalstu, kā arī labāko no televīzijas šova un radio programmas. „Muzikālā banka” ir latviskās vērtības mūsdienīgā formātā, jo uz vienas skatuves satiekas gan ilgi mīlētas kompozīcijas, gan pavisam svaigi skaņdarbi. Tā arī ir notikuma dvēsele – savienot, satikties un svinēt mūziku latviešu valodā,” stāsta Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš.
Gada vērtīgākās dziesmas noteikšanā vērtība ir katrai balsij
„Muzikālās bankas” finālbalsojums notiek divās kārtās. Pirmajā 25 kompozīcijas vērtē „Muzikālās bankas” eksperti un klausītāji vietnē www.muzikalabanka.lv, nosakot 15 finālšova dalībniekus. Uzvarētāju jau trešo gadu “Muzikālās bankas” apbalvošanas ceremonijas tiešraides laikā nosaka tikai klausītāju un skatītāju balsojums.
Ja noteicošais būtu vienīgi muzikālo ekspertu vērtējums, tad pirmajā vietā ierindotos „Carnival Youth” un Evijas Vēberes izpildītā „Labākā doma pasaulē”. Otro vietu ieņemtu „Medību lauki” skaņdarbs „Citos medību laukos”, bet trešo – „Prāta vētra” ar dziesmu „Gribēju būt rokstārs”.
Savukārt, ja uzvarētāju izvēlētos paši „Muzikālās bankas” finālisti, tad pirmo vietu izcīnītu Fiņķis ar „Baudam!”, otro – Dona kompozīcija „Tuvums”, bet trešo vietu iegūtu Viktora Buntovska dziesma „Dārznieks”.
„Mēs esam patiesi priecīgi jau septīto gadu svinēt latviešu mūzikas svētkus Latgales sirdī – Daugavpilī. Šeit ir brīnišķīgi cilvēki, kuri liek gan mums, gan māksliniekiem justies patiesi gaidītiem. Ar gandarījumu esam pavadījuši nu jau 26. „Muzikālo banku”, un arī šis gads bijis dziļi aizkustinošs un iedvesmojošs, apliecinot latviešu mūzikas spēju uzrunāt un iekustināt emocijas. Sakām sirsnīgu paldies skatītājiem un klausītājiem par aktīvo iesaisti, nosakot aizvadītā gada vērtīgāko dziesmu,” pasakās „Muzikālās bankas” izpildproducents Aigars Dinsbergs.
„Muzikālās bankas” apbalvošanas ceremonijā uzstājās arī īpaši viesi. Maestro 90 gadu jubilejas sveicienā ar aizkustinošu priekšnesumu Mārča Auziņa vadībā uz skatuves satikās Latvijas Radio leģenda Gunārs Jākobsons ar draugu Osvaldu Strodu, neatkārtojamās Margaritas Vilcānes balss, Ēriks Loks, Antra Stafecka, Emilija, Miks Galvanovskis, Andrejs Reinis Zitmanis, kamerorķestris „Daugavpils sinfonietta”, orķestris „Daugava” un koris „Daugava”. Tāpat Daugavpilī Ralfa Eilanda izpildījumā skanēja Sabiedriskā medija labdarības maratona „Dod pieci!” himna, un grupa „100. debija” piedāvāja doties īpašā muzikālā ceļojumā. Sagaidīti arī divu kompozīciju pirmatskaņojumi – savu jaunāko veikumu prezentēja pērnā gada „Muzikālās bankas” trešās vietas ieguvējs Chris Noah un pagājušā gada „Pārdziedi mani!” uzvarētājs Maksims Busels. Pieminot Borisu Rezņiku, grupa „Eolika” izpildīja dziesmu „Pasaule, pasaulīt”. Savukārt „Citi zēni” kopā ar Edgaru Bāliņu, Odu, Reiku un Latgalīšu repu piedāvāja „Novadu cīņas”.
Arī šogad visi „Muzikālās bankas” finālisti saņēma īpaši veidotas piemiņas balvas, kuru mākslinieks ir Armands Jēkabsons. Stilistika šogad turpināja iepriekšējo balvu tematiku – tā ir pēctecība, kas atspoguļo mākslinieka redzējumu un iemiesojas balvas dizainā. Šogad dizainā apspēlēta tiekšanās uz augšu, uz labāko un vērtīgāko, turklāt pašu procesu uzlūkojot kā lielu vērtību.
"Muzikālās bankas" 2025 aizkulisēs
