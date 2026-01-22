Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - apslēptas kaislības, liktenīgi piedzīvojumi un pašmāju "true crime"
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties seriālu "Troņu spēles" faniem, krimināldrāmu "Art Detectives" un raidījumu "Noziegums: Rekonstrukcija".
Māksla un noziegumi
"Art Detectives" ir 2025. gada britu–īru krimināldrāma, kas eleganti apvieno klasisku detektīvseriāla struktūru ar mākslas pasaules intriģējošo, bieži vien ēnaino pusi.
Metropoles policijas mazākajā nodaļā – Mantojuma noziegumu vienībā – mākslu mīlošs detektīvs risina lietas, kas saistītas ar mākslas, antikvāru priekšmetu, kolekciju un kultūras mantojuma pasauli. "Art Detectives" ("Mākslas detektīvi") ir rūpīgi būvēts, intelektuāls detektīvseriāls, kur katrs noziegums ir kā kultūrvēsturisks krustvārdu mīklas gabals. Epizodēs parādās gan vikingu zelts, gan "Titānika" artefakti, gan Jana Vermēra un pat Banksy darbi – katrs gadījums atklāj jaunu mākslas pasaules šķautni un tās tumšās kaislības. Vizuāli "Art Detectives" ir izteikti atmosfērisks – filmēts Belfāstā, izmanto muzeju, galeriju un vēsturisku ēku telpas, radot autentisku britu mākslas vides noskaņu.
"Art Detectives" ir ideāli piemērots skatītājiem, kuri novērtē lēnāku, detalizētāku stāstījumu, kur spriedze rodas nevis no vardarbības, bet no atklājumiem, motīviem un cilvēku apslēptajām kaislībām. To skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli".
Liktenīgi piedzīvojumi
"Troņu spēles" fanu iemīļotajā fantāzijas pasaulē – jauns seriāls!
Gadsimtu pirms "Troņu spēles" Vesterosā ceļo bruņinieks Sers Dunkans Garais un viņa noslēpumainais ieroču nesējs Eggs. Tārgārjeni vēl valda, pūķu ēra nav zudusi, un viņus gaida liktenīgi piedzīvojumi, kas var mainīt vēsturi. Atšķirībā no citiem Troņu spēles sāgas darbiem tā vietā, lai fokusētos uz karaļnamiem un politiskām intrigām, jaunais seriāls pievēršas vienkāršajiem cilvēkiem, ceļojošiem bruņiniekiem, vietējiem turnīriem un mazajiem konfliktiem, kas veido Vesterosas ikdienu. Piedzīvojumi, viegls humors un sirsnība – seriālu "A Knight of the Seven Kingdoms" skatieties Tet televīzijas HBO sadaļā.
Vai to varēja novērst?
Klāt Latvijā līdz šim nebijuša formāta – dokumentāla true crime jeb patiesu noziegumu žanra kino kvalitātes – raidījums "Noziegums: Rekonstrukcija".
Raidījuma idejas autore un vadītāja ir latviešu rakstniece un kino producente Lelde Kovaļova. Savukārt projekta galvenais žurnālists ir Roberts Šteinbergs un izmeklēšanas konsultante Rolanda Bula. "Noziegums: Rekonstrukcija" top ciešā sadarbībā ar izmeklētājiem, advokātiem, kriminālistikas ekspertiem un pieredzējušiem žurnālistiem, apkopojot faktus, līdz šim maz zināmas detaļas un arhīvu materiālus. Televīzijas projekta mērķis nav tikai atklāt notikumu secību – tas uzdod sarežģītus, sabiedrību joprojām nodarbinošus jautājumus: vai noziegumu varēja novērst? Kādi signāli tika ignorēti? Ko mēs varam mācīties, lai novērstu līdzīgu notikumu atkārtošanos nākotnē?
Lelde Kovaļova par projektu saka: “True crime žanrs nav sensācija – tas ir skatījums uz sabiedrības tumšākajām pusēm, lai mēs saprastu, kā tās rodas un kā sevi pasargāt. Man ir svarīgi šos stāstus atklāt ar cieņu pret faktiem, pret upuriem un pret viņu ģimenēm. Tajā pašā laikā es ticu, ka par šīm tēmām ir jārunā, jo zināšanas un izpratne var kādu pasargāt.”
Raidījuma “Nozieguma rekonstrukcija” un seriāla “Bez pēdām. Anna Jansone" prezentācija
2026. gada 19. janvārī "Tet" biroja telpās Rīgā pirmo reizi tika demonstrēta dokumentālā raidījuma “Nozieguma rekonstrukcija” pirmā sērija, kā arī ...