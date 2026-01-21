Šova "Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre uzsākusi jaunas attiecības
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Bindru mājās šobrīd aktuālākais temats ir Esteres privātā dzīve, par ko liecina meitas pēdējā laika noslēpumainā uzvedība un nepārprotamie mājieni. Uzsākot šova jauno sezonu, Estere neslēpj, ka viņas mīlas dzīvē iestājies veiksmīgs posms.
Mamma Agrita, vēloties uzzināt ko vairāk, cenšas mudināt meitu uz atklātību: "Pazīlēsim kafijas biezumos? Vai pastāstīsim, kas ar mums ir noticies pa šo laiku?" Tā kā Estere par gadu mijas notikumiem runā izvairīgi, mamma pati ar humoru sāk analizēt situāciju: "Tātad...šoreiz būs mistērija! Viņai ir noticis kaut kas, ko viņa īsti negrib līdz galam atklāt! Bet pēc mirdzuma acīs – jūs taču redzat šo mirdzumu – un dīvainā smaida un, paskatieties, re, kur visa psiholoģija vienuviet – kautrīgi kājiņas un rociņas sakrustotas, tātad tur kaut kas notiek! Stāsti, nu, esi tik drosmīgai, lai visiem atklātu, vai turēsi noslēpumā?"
Lai gan meita pasmejas par mammas pamanīto "psiholoģisko portretu", viņa neiebilst pret apgalvojumu par jaunajām attiecībām. Estere apstiprina, ka tas tiešām ir viņas aktuālākais dzīves pavērsiens, taču detaļas pagaidām patur pie sevis: "Kas tur notiek? To es pagaidām nevienam nestāstīšu! Viss ļoti labi!" Tomēr Agritai ir izdevies uzzināt nedaudz vairāk. Viņa atklāj, ka ir pamanījusi kādu vīrieti Esteres tuvumā, tiesa, tobrīd vēl nenojaušot par viņu saikni: "Netīšā veidā man ir sanācis viņu redzēt, bet tikai pēc tam es uzzināju, ka tas bija tas cilvēks!"