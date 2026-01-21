Pīrsa Brosnana fani aizstāv aktieri, kad interneta troļļi viņa sievu nodēvē par "iemeslu izvairīties no laulības"
Pīrsa Brosnana fani asi nosodījuši nežēlīgu interneta trolli, kurš, publiskojot dažādu gadu fotogrāfijas, izteicies, ka aktiera gandrīz 25 gadu ilgā laulība ar sievu Kīliju Šeju Smitu esot atgādinājums tam, kāpēc nevajadzētu precēties.
72 gadus vecā kinoaktiera Pīrsa Brosnana fani metušies viņu aizstāvēt pēc tam, kad kāds komentētājs vietnē “X” publiskojis divas dažādu gadu fotogrāfijas, kur redzama skaistā Kīlija Šeja Smita (62), un papildinājis ar piezīmi, ka viņa esot “atgādinājums, kāpēc izvairīties no laulības”.
Pīrss un Kīlija, ar kuru Bonda filmu zvaigzne salaulājās 2001. gadā, Holivudā tiek uzskatīti par vienu no noturīgākajiem pāriem. Iepriekš aktieris bija precējies ar pirmo sievu Kasandru Harisu, kuru 1991. gadā traģiski zaudēja. Pēc 11 laulībā nodzīvotiem gadiem Kasandra nomira no vēža.
Svētdien kāds komentētājs sociālās saziņas vietnē “X” apgalvoja, ka pāris esot piemērs tam, kāpēc no laulības vajadzētu “izvairīties”. Ierakstam tika pievienotas divas fotogrāfijas — viena no 1996. gada, kad pāris smaidot pozēja uz sarkanā paklāja Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā, un otra no 2008. gada filmas “Mamma Mia!” pirmizrādes.
Fani tūlīt pat nosodoši reaģēja uz šo aizvainojošo komentāru, uzsverot, ka, gluži pretēji, Brosnans un Smita ir īstas un ilgstošas mīlestības paraugpāris izklaides industrijā, kur attiecības bieži vien ir pārsteidzoši īslaicīgas.
Kāds sašutis fans rakstīja: “Es nesaprotu dažu vīriešu apsēstību ar Brosnana sievas noniecināšanu platformā “X”. Viņi abi ir laimīgi, noveco ar cieņu, un viņa bija un joprojām ir absolūti skaista.”
Cits sekotājs piebilda, ka Pīrss, kurš iepriekš jau asprātīgi atbildējis uz nievājošiem komentāriem par sievas svaru, patiesībā esot “laimējis dzīves loterijā”. “Vecīt, viņš ir precējies gandrīz 30 gadus, un abi ir novecojuši ar cieņu,” fans atbildēja interneta trollim.
Citi rakstīja: “Piekrītu. Ja esi tik sekls un stulbs, tev no laulības tiešām vajadzētu izvairīties. Ar cieņu, visur esošās sievietes…”, “Viņa ir ārkārtīgi skaista sieviete. Cik ļoti viņiem paveicies, ka tik daudzus gadus abus vieno cieša saikne. Skaisti… Laulība ir skaista, ja esi kopā ar īsto cilvēku… viņš izskatās laimīgs. Viņiem ir paveicies… Šāds komentārs ir nepieņemams…”, “Kāpēc? Viņi ir laimīgi un viens otru novērtē. Es nesaprotu, ko tu ar to gribēji pateikt… Tu tiešām nevarēji izvēlēties sliktāku piemēru. Pirmkārt, viņa ir skaista abās fotogrāfijās, un, otrkārt, viņi abi staro patiesā laimē…”, “Viņa ir skaista, inteliģenta, mīloša partnere un lieliska mamma… Kas šeit ir nepareizi?… Dārgie vīrieši un sievietes — šādi izskatās mūža mīlestība. Izbaudiet to. To ir grūti atrast, bet jūs to zināt, kad atrodat…”, “Viņi ir attiecībās jau vairāk nekā 30 gadus un joprojām ir kopā… Kāpēc? Viņš ir laimīgs, un viņi līdzās viens otram izskatās lieliski… Draugs, tev vajadzētu priecāties par to. Viņa joprojām ir skaista sieviete… Viņi ir novecojuši ar cieņu, bet daži citi ir neglīti savā iekšējā būtībā…”
Pīrsa Brosnana sievas pārvērtības gadu gaitā
Deviņdesmitajos gados, kad Pīrss Brosnans iepazinās ar žurnālisti Kīliju Šeiju Smiti, viņa bija ļoti slaida, taču svars sāka pamazām pieaugt. ...
Pīrss un Kīlija iepazinās 1994. gadā. Aktieris bieži ar mīlestību ir publiski izteicies par savu laulību un vēl pagājušā gada jūnijā atzina, ka jūtas “svētīts” par kopīgi izveidoto dzīvi, kurā dzimuši arī viņu dēli — 24 gadus vecais Pariss un 29 gadus vecais Dilans.
Intervijā viņš sacīja: “Kīlija un es viens otru mīlam un esam svētīti, ka šajā dzīvē esam līdzās. Ar smagu darbu un neatlaidību esam kopā izveidojuši labu dzīvi.” Runājot par ilgstošās laulības noslēpumu, aktieris piebilda: “Ziniet, tas ir par problēmu risināšanu vienu pēc otras — vai tā būtu salūzusi veļasmašīna, finanšu jautājumi vai sapņi, kurus vēlaties piepildīt…”
Pariss Brosnans modes skatē un ar tēti Pīrsu Brosnanu un uz sarkanā paklāja
Kīlija, kura no aktiermākslas pievērsās žurnālistikai un dokumentālo filmu veidošanai, intervijā žurnālam “People” atklāja, ka, iepazīstoties ar Pīrsu Meksikā 1994. gadā, viņu uzreiz piesaistījusi aktiera “valdzinošā personība” un “nerātnā dzirksts”, kas tolaik mirdzējusi viņa acīs. Tajā pašā intervijā aktieris par sievu sacīja: “Es Kīlijā Šejā saskatīju brīnišķīgu sievieti. Pat ja meklētu vēl miljonu reižu, es neatrastu nevienu tik labu.”